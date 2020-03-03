Счетная палата нашла ошибки в системах миграционного учета

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Счетная палата РФ выявила большое количество недостоверных данных в государственных информационных системах паспортно-визовых документов и миграционного учета, говорится в материалах ведомства по итогам проверки использования бюджетных средств на создание, развитие и эксплуатацию государственной системы миграционного и регистрационного учета "Мир".

"Государственная система паспортно-визовых документов нового поколения и государственная система миграционного учета — две основные, из которых состоит "Мир". Однако электронное взаимодействие между ними не всегда налажено", - отмечается в документах. По данным аудиторов, система содержит неполные и неактуальные данные.

"Например, в информационных системах, входящих в "Мир", у одного и того же гражданина мог быть указан разный пол. При смене фамилии не во всех записях отражается предыдущая. Кроме того, в досье на иностранного гражданина были указаны несколько дат въезда при отсутствии дат выезда. В итоге можно констатировать, что полнота, достоверность и актуальность данных в полной мере не обеспечены", - цитирует ведомство аудитора Алексея Каульбарса.

Другой пример, который характеризует общее состояние "Мира" – это входящая в него информационная система "Российский паспорт". В ней содержится большое количество недостоверных сведений о паспортах отдельных граждан, получивших статус "недействителен". В итоге только за первое полугодие 2019 года в систему было внесено свыше 114 тысяч изменений.

Аудиторы отмечают, что централизацией информационных ресурсов до 2016 года занималась ФМС , но после того, как ведомство было упразднено, работа остановилась. Теперь вопросом занимается МВД , планируя к 2021 году модернизировать государственную систему миграционного учета. Параллельно ведомство намерено создать единый информационный ресурс регистрационного и миграционного учета. Данные работы пройдут в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика" и обойдутся бюджету в 2 миллиарда рублей, отмечает Счётная палата.