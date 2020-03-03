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Счетная палата нашла ошибки в системах миграционного учета
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РИА Новости

Счетная палата нашла ошибки в системах миграционного учета

04:06 03.03.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Счетной палаты РФ
Здание Счетной палаты РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Счетной палаты РФ. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Счетная палата РФ выявила большое количество недостоверных данных в государственных информационных системах паспортно-визовых документов и миграционного учета, говорится в материалах ведомства по итогам проверки использования бюджетных средств на создание, развитие и эксплуатацию государственной системы миграционного и регистрационного учета "Мир".
"Государственная система паспортно-визовых документов нового поколения и государственная система миграционного учета — две основные, из которых состоит "Мир". Однако электронное взаимодействие между ними не всегда налажено", - отмечается в документах. По данным аудиторов, система содержит неполные и неактуальные данные.
"Например, в информационных системах, входящих в "Мир", у одного и того же гражданина мог быть указан разный пол. При смене фамилии не во всех записях отражается предыдущая. Кроме того, в досье на иностранного гражданина были указаны несколько дат въезда при отсутствии дат выезда. В итоге можно констатировать, что полнота, достоверность и актуальность данных в полной мере не обеспечены", - цитирует ведомство аудитора Алексея Каульбарса.
Другой пример, который характеризует общее состояние "Мира" – это входящая в него информационная система "Российский паспорт". В ней содержится большое количество недостоверных сведений о паспортах отдельных граждан, получивших статус "недействителен". В итоге только за первое полугодие 2019 года в систему было внесено свыше 114 тысяч изменений.
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Аудиторы отмечают, что централизацией информационных ресурсов до 2016 года занималась ФМС, но после того, как ведомство было упразднено, работа остановилась. Теперь вопросом занимается МВД, планируя к 2021 году модернизировать государственную систему миграционного учета. Параллельно ведомство намерено создать единый информационный ресурс регистрационного и миграционного учета. Данные работы пройдут в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика" и обойдутся бюджету в 2 миллиарда рублей, отмечает Счётная палата.
Всего, по данным аудиторов, на создание, развитие и функционирование государственной системы миграционного и регистрационного учета, а также изготовления, оформления и контроля обращения документов, удостоверяющих личность в 2017–2022 годах в бюджете предусмотрено 50,246 миллиарда рублей, в том числе 2,3 миллиарда в 2017 году, 6,9 миллиарда в 2018 году и более чем по 10 миллиардов в 2019-2022 годы. Основная часть бюджетных ассигнований – около 80% – приходится на МВД.
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Федеральная миграционная служба РФСчетная палата РФРоссияОбщество
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