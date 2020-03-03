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В Китае считают неприемлемым вмешательство США в работу журналистов
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РИА Новости

В Китае считают неприемлемым вмешательство США в работу журналистов

03:56 03.03.2020
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкПекин
Пекин
© РИА Новости / Павел Львов
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Пекин. Архивное фото
ООН, 3 мар – РИА Новости. Пекин считает неприемлемым вмешательство США в работу журналистов, заявил на брифинге постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь.
Как заявил в понедельник журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента, число граждан КНР в пяти китайских государственных СМИ в США будет сокращено с нынешних 160 человек до 100. Новые правила, по его словам, вступят в силу 13 марта. Именно к этой дате упомянутые китайские СМИ должны будут произвести сокращения штата в США, добавил чиновник.
"Эта страна выступает за свободу выражения, и это страна, которая должна полностью поддерживать работу корреспондентов. Да, действительно, между Китаем и США есть некоторые различия, но мы не считаем, что это приемлемо - когда США принимают шаги в направлении вмешательства в работу журналистов, приезжающих из Китая", - сказал Чжан Цзюнь.
Согласно решению американских властей, China Radio International может оставить в стране двух сотрудников, газета China Daily – девять, телеканал China Global Television Network (CGTN) – 30, информационное агентство Синьхуа – 59. При этом визовые ограничения не коснулись компании Hai Tian Development USA, которая занимается распространением China Daily и тоже попала в их число как "иностранная миссия".
Китай ранее выслал трех журналистов издания Wall Street Journal из-за статьи по теме коронавируса.
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Чжан ЦзюньКитайСШАВ мире
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