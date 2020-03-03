В Китае считают неприемлемым вмешательство США в работу журналистов

"Эта страна выступает за свободу выражения, и это страна, которая должна полностью поддерживать работу корреспондентов. Да, действительно, между Китаем и США есть некоторые различия, но мы не считаем, что это приемлемо - когда США принимают шаги в направлении вмешательства в работу журналистов, приезжающих из Китая", - сказал Чжан Цзюнь.