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Совбез ООН пока не планирует обсуждать проблему коронавируса
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РИА Новости

Совбез ООН пока не планирует обсуждать проблему коронавируса

03:51 03.03.2020
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкЖенщина в маске в центре Милана
Женщина в маске в центре Милана
© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
Женщина в маске в центре Милана
ООН, 3 мар – РИА Новости. Совет безопасности ООН пока не планирует обсуждать проблему коронавируса, заявил на брифинге постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь.
КНР марте председательствует в Совбезе.
"Что касается Совета безопасности, на данный момент общее ощущение стран-членов тогда, как мы следим за ситуацией - нам не стоить придаваться панике по поводу этой эпидемии", - сказал Чжан Цзюнь.
По его словам, "известно, что проблема коронавируса относится к понятию глобального общественного здоровья и безопасности".
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"Но Совбез отвечает прежде всего за геополитическую безопасность и мир. Так что вопрос безопасности общественного здоровья не входит в сферу ответственности Совета безопасности в узком смысле этого слова", - указал постпред.
"На данный момент у нас нет каких-либо планов проводить специальное обсуждение этого вопроса", - отметил он.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаЧжан ЦзюньСовет Безопасности ООНКитайООНВ мире
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