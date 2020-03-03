Совбез ООН пока не планирует обсуждать проблему коронавируса

ООН, 3 мар – РИА Новости. Совет безопасности ООН пока не планирует обсуждать проблему коронавируса, заявил на брифинге постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь.
КНР марте председательствует в Совбезе.
"Что касается Совета безопасности, на данный момент общее ощущение стран-членов тогда, как мы следим за ситуацией - нам не стоить придаваться панике по поводу этой эпидемии", - сказал Чжан Цзюнь.
По его словам, "известно, что проблема коронавируса относится к понятию глобального общественного здоровья и безопасности".
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"Но Совбез отвечает прежде всего за геополитическую безопасность и мир. Так что вопрос безопасности общественного здоровья не входит в сферу ответственности Совета безопасности в узком смысле этого слова", - указал постпред.
"На данный момент у нас нет каких-либо планов проводить специальное обсуждение этого вопроса", - отметил он.