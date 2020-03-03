Китайские СМИ должны вывезти из США около 60 сотрудников

ВАШИНГТОН, 3 мар – РИА Новости. Число китайских граждан в пяти государственных СМИ Число китайских граждан в пяти государственных СМИ КНР в США будет сокращено с нынешних 160 человек до 100, сообщил в понедельник журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента.

"Эти организации сегодня имеют в штате около 160 граждан КНР. Ограничение сведет это число к 100", - сказал он.

Новые правила, по его словам, вступят в силу 13 марта. Именно к этой дате упомянутые китайские СМИ должны будут произвести сокращения штата в США , добавил чиновник.

"Мы не говорим о высылке кого-либо. Эти люди не смогут работать здесь как штатные сотрудники с 13 марта", - сказал он.

В частности, China Radio International может оставить в стране двух сотрудников, газета China Daily – девять, телеканал China Global Television Network (CGTN) – 30, и информационное агентство Синьхуа – 59. При этом визовые ограничения не коснулись компании Hai Tian Development USA, которая занимается распространением China Daily и тоже попала в их число как "иностранная миссия".

Ранее госдеп США объявил о введении ограничений на число китайских граждан, которые могут работать в представительствах пяти государственных СМИ КНР, ранее приравненных госдепартаментом к "иностранным миссиям". Это агентство Синьхуа, телеканал CGTN, радиокомпания China Radio International, газету China Daily и компания Hai Tian Development USA. Кроме того, представитель администрации заявил, что в ближайшее время будет объявлено о введении срока пребывания для китайских журналистов в США, которые сейчас получают бессрочные визы.

Все эти меры, по мнению властей США, должны подвигнуть Пекин к "более справедливому" отношению к американским и другим иностранным СМИ. Эти шаги основаны на принципе зеркальности, отмечают в Вашингтоне.