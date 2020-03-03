В Китае число жертв коронавируса выросло до 2943 человек

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Число жертв нового типа коронавируса в Китае достигло 2943, выздоровели более 47 тысяч человек, всего зафиксировано 80 151 случай заражения, следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению.
Согласно последним данным из 31 провинции, зафиксированы 80 151 подтвержденный случай заражения, из больниц выписаны всего 47 204 человека, а общее число скончавшихся достигло 2943 человек.
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За сутки был зарегистрирован 31 погибший от вируса - все в провинции Хубэй, при этом 24 из них - в Ухане, 125 заразившихся и 2742 выздоровевших.
Уточняется, что в провинции Хубэй, в очаге эпидемии, за сутки было подтверждено 114 случаев заражения (111 в городе Ухань), выписаны 2410 человек (1846 - в Ухане).
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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