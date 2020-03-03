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В США рассказали, как ведется иностранное вмешательство в выборы
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РИА Новости

В США рассказали, как ведется иностранное вмешательство в выборы

03:20 03.03.2020
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© AP Photo / Jon ElswickАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне
© AP Photo / Jon Elswick
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 мар – РИА Новости. Иностранное вмешательство в выборы-2020 в США ведется через социальные сети и представляет собой дезинформацию и пропаганду, говорится в специальном заявлении властей, опубликованном в преддверии праймериз.
"Американцы также должны осознавать, что иностранные субъекты по-прежнему пытаются влиять на общественное мнение и формировать восприятие избирателей. Они распространяют ложную информацию и пропаганду о политических процессах и кандидатах в социальных сетях в надежде вызвать путаницу и сомнения в нашей системе", - говорится в заявлении.
"Мы сохраняем бдительность и готовы реагировать на любые попытки сорвать выборы 2020 года. Мы продолжаем разъяснять иностранным субъектам, что любые попытки подорвать наши демократические процессы будут иметь серьезные последствия", - подчеркивается в документе.
Вместе с тем в заявлении не называется, из каких стран осуществляется "вмешательство", как давно и в каком масштабе. Также нет упоминаний о каких-либо хакерских атаках или иных киберпреступлениях, связанных с выборами.
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Подписи под заявлением поставили генпрокурор США, главы госдепартамента, минобороны, министерства внутренней безопасности, ФБР, агентства национальной безопасности, нацразведки, а также агентства кибербезопасности и промышленной безопасности.
Ранее США официально обвинили Россию во вмешательстве в выборы в США в 2016 году. По данным спецпрокурора Роберта Мюллера, который вел расследование в 2017-19 годах, вмешательство проводилось через соцсети и путем хакерских атак. Россия отрицает эти обвинения.
Во вторник в 14 штатах США, в том числе в самых крупных – Калифорнии и Техасе – пройдут предварительные партийные выборы (праймериз) среди кандидатов в президенты от Демократической партии.
Всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября.
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