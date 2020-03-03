Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-03T03:13+0300
https://ria.ru/20200303/1567416496.html
Супервторник в США – кандидаты бегут, расчищая путь Байдену
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/02/1566949526_0:136:3159:1912_1036x0_80_0_0_7bf5f9cc06e3aed22959f27c4e2611e0.jpg
РИА Новости

Супервторник в США – кандидаты бегут, расчищая путь Байдену

03:13 03.03.2020
1459
© REUTERS / Jim UrquhartКандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден
Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден
© REUTERS / Jim Urquhart
Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 мар – РИА Новости. Кандидаты в президенты США от Демократической партии разыграют во вторник голоса жителей 14 штатов, или треть голосов делегатов партийного съезда, где пройдет финал партийных выборов. В результате ставленник партийного истеблишмента Джо Байден может упрочить свои позиции и приблизиться к Берни Сандерсу. Кроме того, это будет первое появление в бюллетенях имени миллиардера Майкла Блумберга.

На кону треть делегатов

В так называемый супервторник праймериз пройдут в 14 штатах, на них будет распределено 1357 делегатов. Делегаты поддерживают конкретного кандидата. Они потом отправятся на общий партийный съезд в июле этого года, где и выберут претендента от Демократической партии, который выступит против республиканца Дональда Трампа в ноябре.
Кандидат в президенты США Майкл Блумберг
26 февраля, 08:00
Возможный следующий президент США случайно сказал правду. Его записали
Это примерно треть от 3979 избираемых делегатов съезда. Еще 771 человек – это так называемые суперделегаты, которые не избираются и не обязаны заранее обозначать свои предпочтения. К их числу относятся члены конгресса, губернаторы, бывшие президенты, партийные лидеры, избранные чиновники.
Самое большое число делегатов разыгрывается в Калифорнии, Техасе и Северной Каролине. Правда, чтобы претендовать на пропорциональное распределение делегатов, кандидат должен набрать минимум 15% голосов избирателей.

Игра против Сандерса

На прошедших до этого дня праймериз в четырех штатах было распределено около 4% делегатов. Лидером является Берни Сандерс с 60 делегатами, за ним идет Джо Байден с 54 делегатами. На третьем месте буквально до воскресенья оставался экс-мэр городка Саут-Бенд Пит Буттиджич с 26 делегатами, однако он неожиданно снялся с выборов. Эксперты прочат, что теперь его избиратели перейдут к Джо Байдену, хотя сам Буттиджич пока хранит молчание.
Пит Буттиджич
Вчера, 12:45
Эксперт прокомментировал выход Буттиджича из президентской гонки в США
Трамп тоже немедленно прокомментировал информацию о выходе Буттиджича, заявив, что это приведет к поражению Сандерса.
На следующий день примеру Буттиджича последовала и сенатор Эми Клобушар, которая открыто заявила, что поддержит Байдена. У нее на тот момент было всего семь делегатов.
Ненамного больше набрала и сенатор Элизабет Уоррен. У нее восемь делегатов. Однако она пока не выбыла из гонки.
При этом Байден намерен развить свое успешное выступление на выборах в Южной Каролине, где он получил поддержку 48,4% избирателей, более чем в два раза обойдя Сандерса. Несмотря на то, что Сандерс по опросам пока лидирует в трех крупнейших по числу делегатов штатах, на юге, где преобладает цветное население, традиционно благоволят демократам и Байдену в частности.

И все-таки пока Сандерс

Однако даже с учетом перетасовок среди кандидатов Сандерс по итогам супервторника может сохранить первое место по числу делегатов. Такой прогноз дает ресурс FiveThirtyEight.com, просчитывающий по своей формуле перспективы выдвиженцев.
Спасти Байдена. Зачем демократы жертвуют Буттиджичем
Вчера, 17:27Акценты
Спасти Байдена. Зачем демократы жертвуют БуттиджичемИз американской президентской гонки выбыл Пит Бутиджич. Он выиграл Айову, но с треском проиграл праймериз в Южной Каролине. Там, наконец-то, первым и с большим отрывом пришел Джо Байден.
В частности, он отдает Сандерсу 540 делегатов, Байдену - 395, Блумбергу – 194, Уоррен – 133. До появления информации о выходе из гонки Буттиджича и Клобушар им отводилось 50 и 33 делегатов соответственно.

Дебют Мини-Майка

Для миллиардера Майкла Блумберга супервторник станет первым выходом на "сцену" выборов, его пока не было в бюллетенях ни одного штата. Он поздно вступил в гонку и, наверстывая упущенное время, активно тратил немалые средства на свою рекламу в штатах, где во вторник пройдет голосование. Только из личных средств, как сообщали СМИ, он потратил на это не менее 500 миллионов долларов.
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен
23 февраля, 01:59
Советник Трампа ответил на заявления о "вмешательстве" России в выборы
Несмотря на отставание, он может рассчитывать на определенную поддержку. В частности, по данным ресурса RealClearPolitics.com, который приводит средние данные на основе всех опубликованных опросов, Блумберг может преодолеть 15-процентный барьер в Северной Каролине, Техасе, Виргинии и еще целом ряде штатов, кое-где даже опережая Байдена. Однако по всем прогнозам до Байдена ему далеко и в какой-то момент поддержавшие его делегаты, скорее всего, тоже окажутся на кону и будут распределены между более сильными кандидатами.
Для победы на партийном съезде кандидат должен будет заручиться поддержкой более половины избираемых делегатов, то есть 1991 человека. Если этот результат будет оспорен, то состоится второе голосование, где уже примут участие и суперделегаты. Тогда кандидат должен получить более половины голосов всех участников, то есть более 2375 голосов. Суперделегаты вряд ли поддержат Сандерса, который грозит повышением налогов для миллиардеров и ассоциируется со словом "социализм", что в политических кругах США не имеет популярности.
Дональд Трамп спародировал Майкла Блумберга на конференции Союза американских консерваторов
1 марта, 01:06
Трамп спародировал Блумберга, спрятавшись за трибуну
223006
Обсудить 0
Пит БуттиджичЭлизабет УорренБерни СандерсДональд ТрампДжозеф БайденМайкл БлумбергКалифорнияЮжная КаролинаСШАТехасСеверная КаролинаВ мире
Рекомендуем
Афганские мужчины празднуют заключение соглашения между США и движением Талибан
США капитулировали в Афганистане. Украине приготовиться
Девушка придерживает рукой грудь
Маммолог назвала основные факторы развития рака молочной железы
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве
"Порошенко его посадит". Почему на Украине разочаровались в Зеленском
Экс-командир добровольческого батальона Айдар, народный депутат Сергей Мельничук
В Греции по запросу России задержали бывшего командира "Айдара"
Кандидат от Демократической партии на пост Президента США на выборах 2020 года Пит Буттиджич
NYT: демократ Буттиджич выходит из президентской гонки в США
Танкер Проспект Королёва компании Совкомфлот
"Газпром" побеждает: Европа отказывается от американского СПГ
Мужчина в Коломенском парке в Москве
В Госдуме поддержали пересмотр стоимости услуг ЖКХ из-за теплой зимы
Московский Кремль
В России с 1 марта вступает в силу ряд законов
Полиция на месте захвата заложников в торговом центре Вирра на Филиппинах
В Сети опубликовали видео с места захвата заложников на Филиппинах
Турецкие военные ведут огонь по позициям правительственных войск Сирии в провинции Идлиб
Россия не гарантирует безопасность турецкой авиации в Сирии
Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования на северо-востоке Сирии
Противоречия из-за Идлиба ничего не изменят для Турции и России
Мулла Абдул Гани Барадар, глава делегации талибов, и Залмай Халилзад, посланник США по вопросам мира в Афганистане, после подписания соглашения в Дохе, Катар
В МИД Китая прокомментировали подписание соглашения США и "Талибана"
Кандидат от Демократической партии на пост Президента США на выборах 2020 года Пит Буттиджич
Пит Буттиджич заявил о выходе из президентской гонки в США
Берега острова Бали
В Индонезии прекратили поиски пропавшего на подводной охоте россиянина
Медицинский работник в защитном костюме во временной больнице для лечения пациентов с новым коронавирусом в городе Ухань, провинция Хубэй
В Китае число жертв коронавируса достигло 2912 человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:40Исследование выявило, какую информацию крадут хакеры у компаний
06:39Подсчитана экономия бюджета от изменения пенсионной системы
06:37В Шанхае нашли коронавирус у граждан КНР, прилетевших через Москву
06:32Суд снизил иск к экс-мэру Владивостока до 1,4 миллиарда рублей
06:24В США похвалили Россию за сотрудничество по Договору по открытому небу
06:22Прокурор попросил два года для срочника, избившего Шамсутдинова
06:10В НП "ГЛОНАСС" разрабатывают сервис для оповещения о свободных полосах
06:04В Россию вернулись задержанные в аэропорту Сеула россияне
06:03Люблинский суд Москвы проведет прения сторон по делу "Нового величия"
05:59Суд в США "реанимировал" дело об электронной переписке Хиллари Клинтон
05:55В США рассказали о планах испытать перехватчик гиперзвукового оружия
05:54Израильский министр заявил, что четвертые выборы будут нелегитимны
05:50В России создается новый полицейский бронеавтомобиль
05:41В КНДР заявили, что в понедельник провели артиллерийские учения
05:36Эксперты назвали пятерку наиболее подверженных кибератакам отраслей
05:25В ЕАО ученые исследуют тигров для создания "коридора" в Китай
05:20Apple готова выплатить до $500 млн за замедление работы старых iPhone
05:16Нетаньяху во вторник обсудит с правыми партиями формирование кабмина
05:07В Saxo Bank рассказали о перспективах конопляного бизнеса
04:54В Башкирии заключенным предложили есть съедобными ложками
Лента новостейМолния