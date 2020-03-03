Супервторник в США – кандидаты бегут, расчищая путь Байдену

ВАШИНГТОН, 3 мар – РИА Новости. Кандидаты в президенты США от Демократической партии разыграют во вторник голоса жителей 14 штатов, или треть голосов делегатов партийного съезда, где пройдет финал партийных выборов. В результате ставленник партийного истеблишмента Джо Байден может упрочить свои позиции и приблизиться к Берни Сандерсу. Кроме того, это будет первое появление в бюллетенях имени миллиардера Майкла Блумберга.
На кону треть делегатов
В так называемый супервторник праймериз пройдут в 14 штатах, на них будет распределено 1357 делегатов. Делегаты поддерживают конкретного кандидата. Они потом отправятся на общий партийный съезд в июле этого года, где и выберут претендента от Демократической партии, который выступит против республиканца Дональда Трампа в ноябре.
Это примерно треть от 3979 избираемых делегатов съезда. Еще 771 человек – это так называемые суперделегаты, которые не избираются и не обязаны заранее обозначать свои предпочтения. К их числу относятся члены конгресса, губернаторы, бывшие президенты, партийные лидеры, избранные чиновники.
Самое большое число делегатов разыгрывается в Калифорнии, Техасе и Северной Каролине. Правда, чтобы претендовать на пропорциональное распределение делегатов, кандидат должен набрать минимум 15% голосов избирателей.
Игра против Сандерса
На прошедших до этого дня праймериз в четырех штатах было распределено около 4% делегатов. Лидером является Берни Сандерс с 60 делегатами, за ним идет Джо Байден с 54 делегатами. На третьем месте буквально до воскресенья оставался экс-мэр городка Саут-Бенд Пит Буттиджич с 26 делегатами, однако он неожиданно снялся с выборов. Эксперты прочат, что теперь его избиратели перейдут к Джо Байдену, хотя сам Буттиджич пока хранит молчание.
Трамп тоже немедленно прокомментировал информацию о выходе Буттиджича, заявив, что это приведет к поражению Сандерса.
На следующий день примеру Буттиджича последовала и сенатор Эми Клобушар, которая открыто заявила, что поддержит Байдена. У нее на тот момент было всего семь делегатов.
Ненамного больше набрала и сенатор Элизабет Уоррен. У нее восемь делегатов. Однако она пока не выбыла из гонки.
При этом Байден намерен развить свое успешное выступление на выборах в Южной Каролине, где он получил поддержку 48,4% избирателей, более чем в два раза обойдя Сандерса. Несмотря на то, что Сандерс по опросам пока лидирует в трех крупнейших по числу делегатов штатах, на юге, где преобладает цветное население, традиционно благоволят демократам и Байдену в частности.
И все-таки пока Сандерс
Однако даже с учетом перетасовок среди кандидатов Сандерс по итогам супервторника может сохранить первое место по числу делегатов. Такой прогноз дает ресурс FiveThirtyEight.com, просчитывающий по своей формуле перспективы выдвиженцев.
В частности, он отдает Сандерсу 540 делегатов, Байдену - 395, Блумбергу – 194, Уоррен – 133. До появления информации о выходе из гонки Буттиджича и Клобушар им отводилось 50 и 33 делегатов соответственно.
Дебют Мини-Майка
Для миллиардера Майкла Блумберга супервторник станет первым выходом на "сцену" выборов, его пока не было в бюллетенях ни одного штата. Он поздно вступил в гонку и, наверстывая упущенное время, активно тратил немалые средства на свою рекламу в штатах, где во вторник пройдет голосование. Только из личных средств, как сообщали СМИ, он потратил на это не менее 500 миллионов долларов.
Несмотря на отставание, он может рассчитывать на определенную поддержку. В частности, по данным ресурса RealClearPolitics.com, который приводит средние данные на основе всех опубликованных опросов, Блумберг может преодолеть 15-процентный барьер в Северной Каролине, Техасе, Виргинии и еще целом ряде штатов, кое-где даже опережая Байдена. Однако по всем прогнозам до Байдена ему далеко и в какой-то момент поддержавшие его делегаты, скорее всего, тоже окажутся на кону и будут распределены между более сильными кандидатами.
Для победы на партийном съезде кандидат должен будет заручиться поддержкой более половины избираемых делегатов, то есть 1991 человека. Если этот результат будет оспорен, то состоится второе голосование, где уже примут участие и суперделегаты. Тогда кандидат должен получить более половины голосов всех участников, то есть более 2375 голосов. Суперделегаты вряд ли поддержат Сандерса, который грозит повышением налогов для миллиардеров и ассоциируется со словом "социализм", что в политических кругах США не имеет популярности.
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