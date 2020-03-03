Супервторник в США – кандидаты бегут, расчищая путь Байдену

ВАШИНГТОН, 3 мар – РИА Новости. Кандидаты в президенты США от Кандидаты в президенты США от Демократической партии разыграют во вторник голоса жителей 14 штатов, или треть голосов делегатов партийного съезда, где пройдет финал партийных выборов. В результате ставленник партийного истеблишмента Джо Байден может упрочить свои позиции и приблизиться к Берни Сандерсу. Кроме того, это будет первое появление в бюллетенях имени миллиардера Майкла Блумберга.

На кону треть делегатов

В так называемый супервторник праймериз пройдут в 14 штатах, на них будет распределено 1357 делегатов. Делегаты поддерживают конкретного кандидата. Они потом отправятся на общий партийный съезд в июле этого года, где и выберут претендента от Демократической партии, который выступит против республиканца Дональда Трампа в ноябре.

Это примерно треть от 3979 избираемых делегатов съезда. Еще 771 человек – это так называемые суперделегаты, которые не избираются и не обязаны заранее обозначать свои предпочтения. К их числу относятся члены конгресса, губернаторы, бывшие президенты, партийные лидеры, избранные чиновники.

Самое большое число делегатов разыгрывается в Калифорнии, Техасе и Северной Каролине. Правда, чтобы претендовать на пропорциональное распределение делегатов, кандидат должен набрать минимум 15% голосов избирателей.

Игра против Сандерса

На прошедших до этого дня праймериз в четырех штатах было распределено около 4% делегатов. Лидером является Берни Сандерс с 60 делегатами, за ним идет Джо Байден с 54 делегатами. На третьем месте буквально до воскресенья оставался экс-мэр городка Саут-Бенд Пит Буттиджич с 26 делегатами, однако он неожиданно снялся с выборов. Эксперты прочат, что теперь его избиратели перейдут к Джо Байдену, хотя сам Буттиджич пока хранит молчание.

Трамп тоже немедленно прокомментировал информацию о выходе Буттиджича, заявив, что это приведет к поражению Сандерса.

На следующий день примеру Буттиджича последовала и сенатор Эми Клобушар, которая открыто заявила, что поддержит Байдена . У нее на тот момент было всего семь делегатов.

Ненамного больше набрала и сенатор Элизабет Уоррен. У нее восемь делегатов. Однако она пока не выбыла из гонки.

При этом Байден намерен развить свое успешное выступление на выборах в Южной Каролине, где он получил поддержку 48,4% избирателей, более чем в два раза обойдя Сандерса. Несмотря на то, что Сандерс по опросам пока лидирует в трех крупнейших по числу делегатов штатах, на юге, где преобладает цветное население, традиционно благоволят демократам и Байдену в частности.

И все-таки пока Сандерс

Однако даже с учетом перетасовок среди кандидатов Сандерс по итогам супервторника может сохранить первое место по числу делегатов. Такой прогноз дает ресурс FiveThirtyEight.com, просчитывающий по своей формуле перспективы выдвиженцев.

В частности, он отдает Сандерсу 540 делегатов, Байдену - 395, Блумбергу – 194, Уоррен – 133. До появления информации о выходе из гонки Буттиджича и Клобушар им отводилось 50 и 33 делегатов соответственно.

Дебют Мини-Майка

Для миллиардера Майкла Блумберга супервторник станет первым выходом на "сцену" выборов, его пока не было в бюллетенях ни одного штата. Он поздно вступил в гонку и, наверстывая упущенное время, активно тратил немалые средства на свою рекламу в штатах, где во вторник пройдет голосование. Только из личных средств, как сообщали СМИ, он потратил на это не менее 500 миллионов долларов.

Несмотря на отставание, он может рассчитывать на определенную поддержку. В частности, по данным ресурса RealClearPolitics.com, который приводит средние данные на основе всех опубликованных опросов, Блумберг может преодолеть 15-процентный барьер в Северной Каролине, Техасе, Виргинии и еще целом ряде штатов, кое-где даже опережая Байдена. Однако по всем прогнозам до Байдена ему далеко и в какой-то момент поддержавшие его делегаты, скорее всего, тоже окажутся на кону и будут распределены между более сильными кандидатами.