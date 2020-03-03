В Госдепе признали, что Россия не угрожает странам Балтии

"Прибалтийские страны в значительной степени являются частью того, что называется сейчас западным обществом, и мы не думаем, что для них существует какая-либо угроза в настоящее время", — заявил журналистам Гилмор, отвечая на вопрос о том, насколько реальна угроза со стороны России странам Балтии.