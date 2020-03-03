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В Госдепе признали, что Россия не угрожает странам Балтии
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РИА Новости

В Госдепе признали, что Россия не угрожает странам Балтии

03:04 03.03.2020 (обновлено: 06:10 03.03.2020)
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© AFP 2020 / Raigo PajulaЭстонские добровольцы во время учений в Нарве
Эстонские добровольцы во время учений в Нарве
© AFP 2020 / Raigo Pajula
Эстонские добровольцы во время учений в Нарве. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 мар — РИА Новости. Угрозы для прибалтийских стран со стороны России сейчас нет, заявил постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.

"Прибалтийские страны в значительной степени являются частью того, что называется сейчас западным обществом, и мы не думаем, что для них существует какая-либо угроза в настоящее время", — заявил журналистам Гилмор, отвечая на вопрос о том, насколько реальна угроза со стороны России странам Балтии.

Он напомнил, что все прибалтийские страны: Литва, Латвия и Эстония — входят в НАТО и участвуют в военных учениях, которые "не угрожают российскому народу".
Литва, Латвия и Эстония вошли в состав НАТО в 2004 году вопреки позиции России, которая видела и продолжает видеть в расширении военно-политического альянса угрозу собственной безопасности. Расширение состоялось несмотря на то, что на тот момент Россию не обвиняли в какой-либо агрессии по отношению к соседним странам.
Набережная имени Ленина в Ялте
02:06
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Впервые подобные обвинения начали звучать в 2008 году из-за военного конфликта в Южной Осетии, по итогам которого Россия признала эту республику, а также Абхазию независимыми государствами. США и их союзники заявили о российской оккупации части Грузии.
В 2014 году после вхождения Крыма в состав России и начала вооруженного конфликта в Донбассе Запад вновь обвинил российские власти в вооруженной агрессии. Более того, официальные лица США, стран восточной и центральной Европы и прибалтийских стран не раз говорили о прямой угрозе со стороны России. Для "сдерживания российской агрессии" США начали реализовывать так называемую "Инициативу по обеспечению европейской безопасности". В рамках этой программы они начали перебрасывать к границам Европы дополнительные войска и технику из стран НАТО, а также создавать военную инфраструктуру.
В Москве изначально называли "российскую угрозу" мифической и прямо указывали, что подобные заявления в европейских странах делаются во внутриполитических целях, а со стороны США — для усиления своего военного присутствия у границ России.
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12 февраля, 15:36
Эстонская разведка считает, что угроза нападения России невелика
8484145
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Джеймс Гилмор (бывший губернатор штата Вирджиния)ПрибалтикаНАТОЭстонияЛатвияРоссияСШАЛитваВ мире
Популярные комментарии
Несчастные балтийские карлики! Мало того, что Россия свела к нулю транзит, а ЕС урезает финансирование, так ещё и выгодного статуса жертвы лишили: американские хозяева официально признали, никто на них нападать не собирается.
3 марта, 04:37
АКАНДРЕЙ КОННИН
1020000
Ну всё, я за прибалтов СПОКОЕН, УРА товарищи, УРА!!!
3 марта, 05:00
Полковник Васин
0100000
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