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Назван простой способ продлить жизнь букету цветов
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РИА Новости

Назван простой способ продлить жизнь букету цветов

02:54 03.03.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПродажа цветов на Рижском рынке в Москве
Продажа цветов на Рижском рынке в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Продажа цветов на Рижском рынке в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Продлить жизнь цветочных букетов и сохранить ощущение праздника помогут водка, минеральная вода в вазах, а также правильный уход за растениями, рассказала в интервью радио Sputnik президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.
Восьмое марта – один из самых цветочных дней в году. Розы, тюльпаны, нарциссы, мимозы – выбор огромен и зависит лишь от вкусовых предпочтений и фантазии дарящего. Чтобы цветы дольше оставались свежими, многие добавляют в воду сахар, аспирин, жидкость для мытья посуды и даже отбеливатель для белья.
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В большей части народные средства для продления жизни цветов – это байка. Лучший выход – это свежие цветы, чистая ваза, хорошая вода и косой срез. Но бывают и растения-алкоголики, которые будут жить дольше, если добавить в воду алкоголь, рассказала в интервью радио Sputnik президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.
"Единственное, что положительно действует на цветы, в особенности на срезанные орхидеи – небольшое количество алкоголя в воду. Это действительно растение-алкоголик, стоит добавить буквально 20 грамм водки, и орхидея будет стоять дольше. Сахар – это питательная среда для бактерий, которые будут убивать цветок. Аспирин – неэффективно", – считает Валентина Сафронова.
Еще один секрет – минеральная газированная вода, поделилась президент Ассоциации российских флористов.
"В минералке есть углекислый газ, который при взаимодействии с растением продлевает их жизнь. Можно добавлять минеральную воду вместо обычной из-под крана", – рассказала Валентина Сафронова.
Кроме того, нельзя ставить букет на сквозняке, около батареи и рядом с фруктами. Также нужно убирать из букета повядшие цветы.
"Сквозняки не любит любое живое существо. Срезанный букет ни в коем случае нельзя ставить около батареи, потому что жаркий воздух высушивает растение. Недаром в цветочном магазине цветы хранятся в холодильнике. Не рекомендуется ставить фрукты рядом с цветами: газы, которые выделяют фрукты, гибельно влияют на растения", – рассказала Валентина Сафронова.
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Общество
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