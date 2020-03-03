Назван простой способ продлить жизнь букету цветов

Восьмое марта – один из самых цветочных дней в году. Розы, тюльпаны, нарциссы, мимозы – выбор огромен и зависит лишь от вкусовых предпочтений и фантазии дарящего. Чтобы цветы дольше оставались свежими, многие добавляют в воду сахар, аспирин, жидкость для мытья посуды и даже отбеливатель для белья.