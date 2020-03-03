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2020-03-03T02:39+0300
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Гиперзвуковое оружие США не предполагает доставку ядерных боеголовок
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РИА Новости

Гиперзвуковое оружие США не предполагает доставку ядерных боеголовок

02:39 03.03.2020
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© AP Photo / Charles Dharapak, FileЗдание Пентагона. Архивное фото
Здание Пентагона. Архивное фото
© AP Photo / Charles Dharapak, File
Здание Пентагона. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 мар – РИА Новости. Концепция гиперзвукового оружия США не предполагает использования на нем ядерных боеголовок, сообщил в среду журналистам замдиректора программы гиперзвукового оружия минобороны Майк Уайт.
"Все наши гиперзвуковые разработки основаны на доставке неядерных боеголовок", - сказал он.
По его словам, Пентагон не ощущает такой потребности при имеющемся ядерном арсенале.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у США есть большое количество "супербыстрых ракет", хотя ранее говорили о том, что пока ведутся только разработки гиперзвукового оружия.
Штаб-квартира Министерства обороны США
02:28
США проведут испытательный пуск гиперзвукового оружия
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Министерство обороны СШАСШАПентагонБезопасностьВ мире
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