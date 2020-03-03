Россиян предупредили о мошенничестве с картами лояльности

"Зачастую баллы крадут сами сотрудники магазинов или колл-центров, которые имеют доступ к информации о программах лояльности. Если клиент долгое время не пользуется накопленными бонусами, то продавец может незаметно для пользователя и магазина забрать их в счет собственной покупки", – отметил Федоров.