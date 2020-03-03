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2020-03-03T02:35+0300
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Россиян предупредили о мошенничестве с картами лояльности
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РИА Новости

Россиян предупредили о мошенничестве с картами лояльности

02:35 03.03.2020
15735
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСупермаркет
Супермаркет
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. В прошлом году в России в разы увеличилось число атак в программах лояльности. Об этом "Известиям" рассказал глава комитета по торговле общественной организации "Деловая Россия" Алексей Федоров.
Эксперт называет причиной обострения проблемы тот факт, что ритейлеры массово переходят от скидочных систем к программам накопления бонусов. Кроме того, клиенты стали активнее пользоваться онлайн-кабинетами, а не физическими картами лояльности.

"Зачастую баллы крадут сами сотрудники магазинов или колл-центров, которые имеют доступ к информации о программах лояльности. Если клиент долгое время не пользуется накопленными бонусами, то продавец может незаметно для пользователя и магазина забрать их в счет собственной покупки", – отметил Федоров.

В "Деловой России" уточнили, что для защиты от мошенничества началось введение двухфакторной идентификации. Она подразумевает, что списание бонусов необходимо подтверждать кодом из SMS по аналогии с банковскими операциями.
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Как отметил начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов, с проблемой незаконного пользования скидочными бонусами россиян столкнулись телеком-операторы, транспортные организации и крупные розничные сети.

"В одном из вариантов злоумышленник получает доступ к личному кабинету клиента, а затем расплачивается его бонусами за свои покупки. Еще один вариант обмана – мошенник регистрирует личный кабинет на карту, выданную другому человеку", – заявил Сизов.

Он подчеркивает, что бонусные баллы нередко крадут так называемые "начинающие" мошенники, например, частные лица, которыми могут быть даже студенты первых курсов.
Как считает руководитель направления Kaspersky Fraud Prevention Максим Федюшкин, рост числа афер с бонусными программами во многом объясняется безответственным отношением самих клиентов, которые могут не помнить о праве на льготы. В результате мошенники безнаказанно и незаметно совершают кражи.
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Инфосистемы ДжетМошенничествоДеловая РоссияЛаборатория КасперскогоРоссияАлексей ФедоровЭкономика
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