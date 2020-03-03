В ОНК рассказали, как арестованные школьники объяснили наличие ружья

САРАТОВ, 3 мар - РИА Новости. Подростки, арестованные по подозрению в подготовке массового убийства в школе Саратова, рассказали, что оперативники задержали их во время игры с ружьем без патронов в бомбоубежище, сообщил зампред общественно-наблюдательной комиссии ( Подростки, арестованные по подозрению в подготовке массового убийства в школе Саратова, рассказали, что оперативники задержали их во время игры с ружьем без патронов в бомбоубежище, сообщил зампред общественно-наблюдательной комиссии ( ОНК ) области Николай Скворцов.

ФСБ ранее сообщила о пресечении подготовки нападения на школу в Саратове . Отмечалось, что задержаны двое подростков, которые состояли в интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств. Обоих задержали на территории заброшенного бомбоубежища, где они хранили обрез охотничьего ружья. Один из задержанных на видео рассказал оперативникам, что в их планы входило убить "примерно 40 человек" из мести. Управление СК РФ по региону уточнило, что мальчикам 14 и 15 лет, оба по решению суда арестованы. Скворцов с другими членами ОНК в понедельник посетил подростков в СИЗО.

"Оба увлекались техникой и оружием. Мечтали служить в армии на профессиональной основе. Просматривали сайты и группы в соцсетях соответствующего профиля. Смотрели ролики в интернете, где стреляют, убивают, расстреливают. Как я понял, с домашнего компьютера. Видимо, это и было первым "звоночком" для спецслужб. IP-адрес был взят на карандаш. Однако оружия, за исключением пневматики, у мальчишек не было. Нет оружия - нет и статьи", - написал он в Facebook, рассказывая о визите и беседе с подростками.

"Через сеть "ВК" ("ВКонтакте") парни познакомились с девочкой. Один просто дружил, а у другого была любовь. Однажды девочка попросила друзей пострелять из пневматики. Пошли в бомбоубежище. Постреляли. Девочка пошла гулять по бомбоубежищу и нашла ящик. Случайно или нет - не знаю. В ящике были книги и обрез. Патронов не было. Любопытство взяло верх. Парни взяли обрез в руки и бегали по бункеру. Добегались. Девочки нет. Ее "след простыл". Мальчики в СИЗО", - добавил Скворцов.

По его утверждению, после задержания мальчиков "допрашивали всю ночь". "Итог - видео с признанием... в присутствии родственников и психолога. Но без адвоката. Сейчас пацаны не верят, что они сами все это наговорили. Их не били, не пытали. Если не считать ночного допроса и сна на стульях в кабинете следователя", - пояснил зампред ОНК.

По его словам, у подростков были жесткие отношения с одноклассниками. "Не сошлись во взглядах, вкусах, одежде. Парней били и притесняли в ежедневном режиме. Подножки, толчки, удары, унижения. Итог - сломанная рука и нога у одного из них. Администрация школы никаких действенных мер к предупреждению конфликтов не предпринимала. Если не считать одного разговора с психологом. Каждый вечер парни мечтали поквитаться со своими обидчиками", - считает он.