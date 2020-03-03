Кадыров назвал "сделку века" преступлением против мусульманского мира

ГРОЗНЫЙ, 3 мар — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров считает план Дональда Трампа по ближневосточному урегулированию, известный как "сделка века", преступлением против всего мусульманского мира.
В понедельник Кадыров встретился с советником президента Палестины, верховным судьей Махмудом Аль-Хабашем, который прибыл в Чечню во главе официальной делегации. Они обсудили развитие экономических, культурных и духовных связей между Палестиной и регионом России, сообщила пресс-служба главы и правительства Чечни.
"В ходе встречи я осудил так называемую "сделку века", которая грубо нарушает нормы международного права и является преступлением против всего мусульманского мира", — заявил Кадыров.
Он подчеркнул, что сошелся во мнении с представителем Палестины в том, что "конфликты в мусульманских странах подогреваются и разрастаются при непосредственном участии западных стран, а отсутствие единства народов и лидеров отдельных мусульманских государств является благоприятной почвой для эскалации кризисной ситуации на Ближнем Востоке".
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Кадыров также сообщил, что между Палестиной и Чечней планируется подписание соглашения о налаживании религиозного туризма, чтобы паломники из республики могли регулярно посещать святыни в Палестине.
Трамп 28 января 2020 года представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу Дис в восточном пригороде Иерусалима.
Палестинцы и рад арабских стран этот план не приняли, так как он, по их мнению, лишает палестинцев права на территории, предусмотренные резолюциями ООН. Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас новый план также отверг, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.