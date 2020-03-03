Кадыров назвал "сделку века" преступлением против мусульманского мира

"В ходе встречи я осудил так называемую "сделку века", которая грубо нарушает нормы международного права и является преступлением против всего мусульманского мира", — заявил Кадыров.

Он подчеркнул, что сошелся во мнении с представителем Палестины в том, что "конфликты в мусульманских странах подогреваются и разрастаются при непосредственном участии западных стран, а отсутствие единства народов и лидеров отдельных мусульманских государств является благоприятной почвой для эскалации кризисной ситуации на Ближнем Востоке".

Палестинцы и рад арабских стран этот план не приняли, так как он, по их мнению, лишает палестинцев права на территории, предусмотренные резолюциями ООН. Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас новый план также отверг, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.