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В Канаде число зараженных коронавирусом выросло до 27 человек
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РИА Новости

В Канаде число зараженных коронавирусом выросло до 27 человек

01:37 03.03.2020
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© REUTERS / China Daily Выписка пациента из больницы Лэйшеншань в городе Ухань
Выписка пациента из больницы Лэйшеншань в городе Ухань
© REUTERS / China Daily
Выписка пациента из больницы Лэйшеншань в городе Ухань
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Канаде увеличилось до 27, сообщается на сайте министерства здравоохранения.
Ранее сообщалось о 16 зараженных.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
Согласно данным минздрава, по состоянию на 2 марта в стране зафиксировано 27 случаев заражения COVID-19. Наибольшее число зараженных выявлено в канадской провинции Онтарио - 18, еще восемь случаев были диагностированы в Британской Колумбии и один - в Квебеке.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2912, излечились почти 44,5 тысячи. По последним данным ВОЗ, число зараженных за пределами КНР превысило 8,7 тысячи, скончались более 120 человек.
Дезинфекция улиц в Дэгу, Южная Корея
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Случаи заражения коронавирусом вне Китая зафиксировали в 64 странах
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаБританская КолумбияОнтариоКанадаВ мире
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