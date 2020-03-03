В Канаде число зараженных коронавирусом выросло до 27 человек

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Канаде увеличилось до 27, сообщается на сайте министерства здравоохранения.
Ранее сообщалось о 16 зараженных.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса
Согласно данным минздрава, по состоянию на 2 марта в стране зафиксировано 27 случаев заражения COVID-19. Наибольшее число зараженных выявлено в канадской провинции Онтарио - 18, еще восемь случаев были диагностированы в Британской Колумбии и один - в Квебеке.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2912, излечились почти 44,5 тысячи. По последним данным ВОЗ, число зараженных за пределами КНР превысило 8,7 тысячи, скончались более 120 человек.