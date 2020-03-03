Индексы США показали резкий рост после обвала из-за коронавируса

ВАШИНГТОН, 3 мар – РИА Новости. Ведущие американские фондовые индексы на закрытии биржи в понедельник продемонстрировали резкий рост на 3,2-4,75% после рекордного обвала на прошлой неделе, свидетельствуют данные бирж.

Основные фондовые индексы США в понедельник поднимались после резкого снижения более чем на 10% за прошлую неделю, которое было связано с опасениями по влиянию коронавируса на экономику США.

Некоторое восстановление роста рынок продемонстрировал уже в прошлую пятницу, когда перед закрытием бирж ФРС выступила с официальным заявлением о готовности поддержать экономику в случае такой необходимости, и инструменты поддержки могут включать также возращение регулятора к понижению базовой ставки.

На закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи по состоянию на 16.00 (0.00 мск) индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) вырос на 4,75%, до 26617,51 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 4,07%, до 8916,184 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 3,19%, до 3048,36 пункта.

Последняя неделя февраля была отмечена сильной волатильностью на мировых рынках, в том числе и фондовых. Основные индексы США и Европы показали снижение в среднем на 11-12% из-за опасений по поводу того, что коронавирус из Китая может сдержать рост мировой экономики из-за его влияния на производство и цепь поставок.