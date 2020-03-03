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Индексы США показали резкий рост после обвала из-за коронавируса
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РИА Новости

Индексы США показали резкий рост после обвала из-за коронавируса

01:19 03.03.2020
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© AP Photo / Richard DrewТрейдер на Нью-Йоркской фондовой бирже
Трейдер на Нью-Йоркской фондовой бирже
© AP Photo / Richard Drew
Трейдер на Нью-Йоркской фондовой бирже. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 мар – РИА Новости. Ведущие американские фондовые индексы на закрытии биржи в понедельник продемонстрировали резкий рост на 3,2-4,75% после рекордного обвала на прошлой неделе, свидетельствуют данные бирж.
Основные фондовые индексы США в понедельник поднимались после резкого снижения более чем на 10% за прошлую неделю, которое было связано с опасениями по влиянию коронавируса на экономику США.
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На закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи по состоянию на 16.00 (0.00 мск) индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) вырос на 4,75%, до 26617,51 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 4,07%, до 8916,184 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 3,19%, до 3048,36 пункта.
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Теперь рынки ожидают поддерживающих мер от Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным CME Group, аналитики единогласно ожидают снижение ставки в марте сразу на 50 базисных пунктов с текущего уровня в 1,5-1,75%. По итогам апрельской встречи 72,9% аналитиков ожидают ставку на уровне в 0,75-1%, остальные - на отметке в 1-1,25%.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаDow JonesNasdaqS&P 500Нью-Йоркская фондовая биржаФедеральная резервная система СШАСШАВ миреЭкономика
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