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В Чехии подтвердили четвертый случай коронавируса
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РИА Новости

В Чехии подтвердили четвертый случай коронавируса

01:10 03.03.2020
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкТуристы на одной из улиц Милана
Туристы на одной из улиц Милана
© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
Туристы на одной из улиц Милана
ПРАГА, 3 мар – РИА Новости. Четвертый случай заболевания коронавирусом зафиксирован в понедельник вечером в Чехии, в городе Усти-над-Лабем госпитализирована 53-летняя женщина, вернувшаяся с севера Италии, сообщил журналистам представитель больницы Павел Длоуги.
В воскресенье глава минздрава республики Адам Войтех сообщил, что в Чехии зафиксированы первые три случая заболевания коронавирусом. Мужчина в возрасте 67 лет вернулся из итальянского города Удине с научной конференции, 21-летняя американка приехала в Чехию в качестве туриста, она учится в Милане. Еще один пациент – 44-летний житель города Усти-над-Лабе - был с семьей на отдыхе на горнолыжном курорте в северной Италии. Все они сейчас находятся в пражской больнице Na Bulovce, которая специализируется на лечении инфекционных заболеваний, и чувствуют себя, по словам Войтеха, нормально.
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"Госпитализированная сегодня женщина, у которой тесты подтвердили заболевание коронавирусом, отдыхала в северной Италии и была размещена в той же самой гостинице, что и госпитализированный днем ранее мужчина из нашего города. Она вернулась с курорта в пятницу, у нее наблюдались высокая температура и озноб. Ныне эта женщина находится в инфекционном отделении нашей больницы", - сказал Длоуги.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаЧехияМиланИталияВ мире
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