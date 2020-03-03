В Чехии подтвердили четвертый случай коронавируса

"Госпитализированная сегодня женщина, у которой тесты подтвердили заболевание коронавирусом, отдыхала в северной Италии и была размещена в той же самой гостинице, что и госпитализированный днем ранее мужчина из нашего города. Она вернулась с курорта в пятницу, у нее наблюдались высокая температура и озноб. Ныне эта женщина находится в инфекционном отделении нашей больницы", - сказал Длоуги.