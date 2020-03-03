В Чехии подтвердили четвертый случай коронавируса

ПРАГА, 3 мар – РИА Новости. Четвертый случай заболевания коронавирусом зафиксирован в понедельник вечером в Чехии, в городе Усти-над-Лабем госпитализирована 53-летняя женщина, вернувшаяся с севера Италии, сообщил журналистам представитель больницы Павел Длоуги.
В воскресенье глава минздрава республики Адам Войтех сообщил, что в Чехии зафиксированы первые три случая заболевания коронавирусом. Мужчина в возрасте 67 лет вернулся из итальянского города Удине с научной конференции, 21-летняя американка приехала в Чехию в качестве туриста, она учится в Милане. Еще один пациент – 44-летний житель города Усти-над-Лабе - был с семьей на отдыхе на горнолыжном курорте в северной Италии. Все они сейчас находятся в пражской больнице Na Bulovce, которая специализируется на лечении инфекционных заболеваний, и чувствуют себя, по словам Войтеха, нормально.
"Госпитализированная сегодня женщина, у которой тесты подтвердили заболевание коронавирусом, отдыхала в северной Италии и была размещена в той же самой гостинице, что и госпитализированный днем ранее мужчина из нашего города. Она вернулась с курорта в пятницу, у нее наблюдались высокая температура и озноб. Ныне эта женщина находится в инфекционном отделении нашей больницы", - сказал Длоуги.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. По последним данным ВОЗ, случаи заражения новым коронавирусом за пределами Китая зафиксированы уже в 64 странах.