В партии "Ликуд" прокомментировали данные exit poll

По данным exit poll, партия действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху "Ликуд" лидирует на выборах в Кнессет с 37 мандатами, оппозиционный блок "Кахоль-Лаван" получает 33 мандата.
"Сейчас можно уже говорить о победе некоторой, потому что мы сегодня доказали, что партия "Ликуд" самая большая партия в государстве Израиль, партия правого толка. Я надеюсь, что когда будут полностью подсчитаны голоса, можно будет сказать, что и правый блок победил. Сейчас мы говорим о 60 (мандатах), а нужно 61. Для нас это большая победа", - сказала Плосков.
Она надеется, что в этот раз удастся сформировать правительство.
"Сейчас, во-первых, подсчитывают голоса. То, что мы сейчас видели, это все-таки предварительные результаты, поэтому мы должны дождаться подсчета голосов. Во-первых, это может нам принести 61 мандат. Во-вторых, политики все знают, что нужно договариваться, приходить к компромиссам. Будем надеяться, что мы 61 наберём", - добавила она.
Наличие самой многочисленной фракции еще не гарантирует партии статус правящей, а ее лидеру - пост премьера. По закону, сформировать правительство может любой депутат, который заручится поддержкой 61 из 120 коллег.
Поскольку в истории Израиля еще ни одна партия в одиночку не имела абсолютного парламентского большинства, всякий раз победа на выборах зависела не только от ее собственного электорального веса, но и наличия союзников, готовых вступить в коалицию или оказать внекоалиционную поддержку.
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