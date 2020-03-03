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2020-03-03T01:01+0300
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В партии "Ликуд" прокомментировали данные exit poll
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РИА Новости

В партии "Ликуд" прокомментировали данные exit poll

01:01 03.03.2020
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© РИА НовостиДосрочные выборы в парламент Израиля
Досрочные выборы в парламент Израиля
© РИА Новости
ТЕЛЬ-АВИВ, 2 мар - РИА Новости. Результаты exit poll по итогам выборов в Кнессет свидетельствуют о большой победе, сказала РИА Новости руководитель штаба русскоязычных членов партии "Ликуд" депутат Кнессета Тали Плосков.
По данным exit poll, партия действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху "Ликуд" лидирует на выборах в Кнессет с 37 мандатами, оппозиционный блок "Кахоль-Лаван" получает 33 мандата.
"Сейчас можно уже говорить о победе некоторой, потому что мы сегодня доказали, что партия "Ликуд" самая большая партия в государстве Израиль, партия правого толка. Я надеюсь, что когда будут полностью подсчитаны голоса, можно будет сказать, что и правый блок победил. Сейчас мы говорим о 60 (мандатах), а нужно 61. Для нас это большая победа", - сказала Плосков.
Она надеется, что в этот раз удастся сформировать правительство.
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"Сейчас, во-первых, подсчитывают голоса. То, что мы сейчас видели, это все-таки предварительные результаты, поэтому мы должны дождаться подсчета голосов. Во-первых, это может нам принести 61 мандат. Во-вторых, политики все знают, что нужно договариваться, приходить к компромиссам. Будем надеяться, что мы 61 наберём", - добавила она.
Наличие самой многочисленной фракции еще не гарантирует партии статус правящей, а ее лидеру - пост премьера. По закону, сформировать правительство может любой депутат, который заручится поддержкой 61 из 120 коллег.
Поскольку в истории Израиля еще ни одна партия в одиночку не имела абсолютного парламентского большинства, всякий раз победа на выборах зависела не только от ее собственного электорального веса, но и наличия союзников, готовых вступить в коалицию или оказать внекоалиционную поддержку.
Кнессет. Архивное фото
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Кнессет ИзраиляБиньямин НетаньяхуЛикудИзраильПарламентские выборы в ИзраилеВ мире
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