В партии "Ликуд" прокомментировали данные exit poll

"Сейчас можно уже говорить о победе некоторой, потому что мы сегодня доказали, что партия "Ликуд" самая большая партия в государстве Израиль, партия правого толка. Я надеюсь, что когда будут полностью подсчитаны голоса, можно будет сказать, что и правый блок победил. Сейчас мы говорим о 60 (мандатах), а нужно 61. Для нас это большая победа", - сказала Плосков.