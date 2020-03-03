Лавров встретится в Хельсинки с президентом Финляндии и главой МИД

ХЕЛЬСИНКИ, 3 мар – РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров посетит с рабочим визитом Хельсинки, где 3 марта проведет переговоры с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто, а также встретится с президентом страны Саули Ниинистё.
Как сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в ходе встреч Лаврова с президентом и главой внешнеполитического ведомства Финляндии планируется обсудить актуальные вопросы двусторонней, региональной повестки, обменяться мнениями по основной международной проблематике.
В МИД Финляндии ожидают, что министры иностранных дел двух стран обсудят вопросы Украины, Сирии, Персидского залива, международного контроля над вооружениями, развития региональной безопасности в Северной Европе, а также двусторонние вопросы между Финляндией и Россией и региональное сотрудничество.
Последний раз главы МИД России и Финляндии встречались 9 июля 2019 года на полях неформальной встречи министров иностранных дел государств-участников ОБСЕ в Штрбске Плесо в Словакии.
Президенты же двух стран встречаются, как правило, два раза в год. В 2019 году президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё провели переговоры 9 апреля в Санкт-Петербурге на полях международной конференции "Арктика – территория диалога" и 21 августа в Хельсинки.
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Как подчеркнули в МИД РФ, регулярный насыщенный политический диалог на высшем и высоком уровнях является отличительной чертой российско-финляндских отношений добрососедства и активно развивается.
Регулярные контакты осуществляются по линии глав правительств. Так, очередные переговоры состоялись 25 ноября в Москве.
2-3 марта 2020 года в Москве по приглашению председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко находится с визитом председатель парламента Финляндии Матти Ванханен. В интервью РИА Новости он заявил, что планирует во время своего визита в Москву узнать больше о внесении изменений в Конституцию России, климатической политике и сотрудничестве в Арктике.
На встрече с Матвиенко спикер финского парламента заявил о необходимости диалога с Россией, несмотря на постоянное изменение политической ситуации в мире, связанное с обострением ситуации в Сирии и распространением коронавируса.
Ванханен также встретился 2 марта в Москве с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Он заявил, что для Финляндии было важно восстановление прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Экономические связи
В МИД РФ отметили, что российско-финляндские отношения опираются на прочные торгово-экономические связи, тесное межрегиональное и приграничное сотрудничество.
Важная роль в координации двустороннего взаимодействия принадлежит российско-финляндской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Ожидается назначение нового председателя российской части МПК в связи с переходом на работу в администрацию президента России Дмитрия Козака, занимавшего этот пост. В российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что в настоящее время прорабатывается вопрос о проведении в 2020 году очередной сессии МПК.
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Отмечается, что несмотря на небольшой спад в 2019 году товарооборота между странами Россия занимает третье место после Германии и Швеции среди торговых партнеров Финляндии.
В России сейчас работают около 900 финских компаний, имеющих собственное производство, представительство или являющихся инвесторами. Прямо или косвенно вовлечены в торговлю с Россией около 7 тысяч финских предприятий.
Финляндия последовательно придерживается занятой ЕС позиции в связи с событиями на Украине. При этом финская сторона не раз заявляла, что пострадала от санкций. По словам посла страны в Москве Микко Хауталы, Финляндия почти полностью потеряла рынок молочных продуктов в России из-за контрмер, введенных Москвой в ответ на европейские санкции.
Арктическое сотрудничество
Россия и Финляндия также взаимодействуют на площадке ООН, в других международных организациях, а также в региональных форматах на севере Европы и в Арктике, таких как Совет государств Балтийского моря, Совет Баренцева/Евроарктического региона, Арктический совет, "Северное измерение".
Как отметил спикер финского парламента Матти Ванханен, финско-российское сотрудничество в вопросах Арктики развивается сейчас активно.
"В настоящее время Россия играет важную роль в качестве председателя Арктического совета. Потепление в Арктическом регионе идет быстрее, чем в любом другом регионе мира, поэтому сотрудничество, особенно в области климатической политики в арктическом регионе, очень важно", - подчеркнул он.
По мнению доцента кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко, одной из основных тем повестки встреч в Хельсинки 3 марта станет Арктика.
"Напомню, что в настоящее время Россия пытается вести переговоры по прохождению своей заявки на арктический шельф со спецкомиссией ООН по морскому дну и по континентальному шельфу", - отметил эксперт в разговоре с РИА Новости.
По его словам, в этом вопросе для России важна поддержка субарктических стран.
В апреле подкомиссия ООН в рамках рассмотрения российской заявки на расширение шельфа Арктики заявила о геологической принадлежности территорий, включенных в расширенные границы континентального шельфа, к структурам продолжения шельфа и континента России.
Еще в 2015 году Россия подала в ООН заявку на расширение границ континентального шельфа РФ в Северном Ледовитом океане.
Москва просила увеличить площадь российского шельфа на 1,2 млн кв. км. Речь шла о присоединении хребта Ломоносова и других участков морского дна, в том числе котловины Подводников, поднятия Менделеева, южной оконечности хребта Гаккеля и зоны Северного полюса.
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