Лавров встретится в Хельсинки с президентом Финляндии и главой МИД

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных и европейских дел Люксембурга Жаном Ассельборном

ХЕЛЬСИНКИ, 3 мар – РИА Новости. Глава МИД России Глава МИД России Сергей Лавров посетит с рабочим визитом Хельсинки, где 3 марта проведет переговоры с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто, а также встретится с президентом страны Саули Ниинистё

Как сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова , в ходе встреч Лаврова с президентом и главой внешнеполитического ведомства Финляндии планируется обсудить актуальные вопросы двусторонней, региональной повестки, обменяться мнениями по основной международной проблематике.

МИД Финляндии ожидают, что министры иностранных дел двух стран обсудят вопросы Украины, Сирии, Персидского залива, международного контроля над вооружениями, развития региональной безопасности в Северной Европе, а также двусторонние вопросы между Финляндией и Россией и региональное сотрудничество.

Последний раз главы МИД России и Финляндии встречались 9 июля 2019 года на полях неформальной встречи министров иностранных дел государств-участников ОБСЕ в Штрбске Плесо в Словакии.

Президенты же двух стран встречаются, как правило, два раза в год. В 2019 году президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё провели переговоры 9 апреля в Санкт-Петербурге на полях международной конференции "Арктика – территория диалога" и 21 августа в Хельсинки.

Как подчеркнули в МИД РФ, регулярный насыщенный политический диалог на высшем и высоком уровнях является отличительной чертой российско-финляндских отношений добрососедства и активно развивается.

Регулярные контакты осуществляются по линии глав правительств. Так, очередные переговоры состоялись 25 ноября в Москве.

2-3 марта 2020 года в Москве по приглашению председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко находится с визитом председатель парламента Финляндии Матти Ванханен. В интервью РИА Новости он заявил, что планирует во время своего визита в Москву узнать больше о внесении изменений в Конституцию России, климатической политике и сотрудничестве в Арктике.

На встрече с Матвиенко спикер финского парламента заявил о необходимости диалога с Россией, несмотря на постоянное изменение политической ситуации в мире, связанное с обострением ситуации в Сирии и распространением коронавируса.

Ванханен также встретился 2 марта в Москве с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Он заявил, что для Финляндии было важно восстановление прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Экономические связи

В МИД РФ отметили, что российско-финляндские отношения опираются на прочные торгово-экономические связи, тесное межрегиональное и приграничное сотрудничество.

Важная роль в координации двустороннего взаимодействия принадлежит российско-финляндской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Ожидается назначение нового председателя российской части МПК в связи с переходом на работу в администрацию президента России Дмитрия Козака, занимавшего этот пост. В российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что в настоящее время прорабатывается вопрос о проведении в 2020 году очередной сессии МПК.

Отмечается, что несмотря на небольшой спад в 2019 году товарооборота между странами Россия занимает третье место после Германии и Швеции среди торговых партнеров Финляндии.

В России сейчас работают около 900 финских компаний, имеющих собственное производство, представительство или являющихся инвесторами. Прямо или косвенно вовлечены в торговлю с Россией около 7 тысяч финских предприятий.

Финляндия последовательно придерживается занятой ЕС позиции в связи с событиями на Украине. При этом финская сторона не раз заявляла, что пострадала от санкций. По словам посла страны в Москве Микко Хауталы, Финляндия почти полностью потеряла рынок молочных продуктов в России из-за контрмер, введенных Москвой в ответ на европейские санкции.

Арктическое сотрудничество

Россия и Финляндия также взаимодействуют на площадке ООН, в других международных организациях, а также в региональных форматах на севере Европы и в Арктике, таких как Совет государств Балтийского моря, Совет Баренцева/Евроарктического региона, Арктический совет, "Северное измерение".

Как отметил спикер финского парламента Матти Ванханен, финско-российское сотрудничество в вопросах Арктики развивается сейчас активно.

"В настоящее время Россия играет важную роль в качестве председателя Арктического совета. Потепление в Арктическом регионе идет быстрее, чем в любом другом регионе мира, поэтому сотрудничество, особенно в области климатической политики в арктическом регионе, очень важно", - подчеркнул он.

По мнению доцента кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко, одной из основных тем повестки встреч в Хельсинки 3 марта станет Арктика.

"Напомню, что в настоящее время Россия пытается вести переговоры по прохождению своей заявки на арктический шельф со спецкомиссией ООН по морскому дну и по континентальному шельфу", - отметил эксперт в разговоре с РИА Новости.

По его словам, в этом вопросе для России важна поддержка субарктических стран.

В апреле подкомиссия ООН в рамках рассмотрения российской заявки на расширение шельфа Арктики заявила о геологической принадлежности территорий, включенных в расширенные границы континентального шельфа, к структурам продолжения шельфа и континента России.

Еще в 2015 году Россия подала в ООН заявку на расширение границ континентального шельфа РФ в Северном Ледовитом океане.