Турция отказалась от дополнительного миллиарда евро от ЕС для беженцев

АНКАРА, 3 мар - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что считает недостаточным дополнительный миллиард евро, выделенный Евросоюзом его стране на помощь беженцам, и отказывается от этих денег.
Турция после обострения ситуации в сирийском Идлибе заявила, что больше не сможет сдерживать потоки мигрантов и беженцев, и открыла свои границы с ЕС, после чего в Грецию устремились тысячи мигрантов. За три дня было пресечено около 20 тысяч попыток нарушения границы, где находятся сотни полицейских, стянуты греческие армейские подразделения. За первые сутки были арестованы 66 мигрантов, прошедших на греческую территорию, за вторые – 73 нелегала.
"Наши ожидания справедливого распределения ответственности, к сожалению, остались без ответа. ЕС не полностью выполнил требования соглашения от 18 марта (2016 года). Они говорят, что направят еще миллиард евро. Кого вы пытаетесь обмануть? Мы больше не хотим этих денег. Турция потратила на прием беженцев уже 40 миллиардов долларов и сама найдет эти деньги", - заявил Эрдоган на совместной пресс-конференции в Анкаре с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым, который находится в Турции с визитом.
Он добавил, что в понедельник греческие военные убили двух мигрантов и тяжело ранили одного при попытке пересечь турецко-греческую границу.
Главы государств и правительств стран-членов ЕС в середине марта 2016 года согласовали с Турцией совместный план по борьбе с миграционным кризисом. Он предусматривает, в частности, оказание финансовой помощи Анкаре на прием беженцев, возвращение в Турцию всех нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории, и прием Евросоюзом легальных мигрантов-сирийцев из Турции по принципу "один за одного". Ранее Эрдоган обвинил ЕС в невыполнении обязательств по финансовой помощи в рамках миграционной сделки.