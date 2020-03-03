Турция отказалась от дополнительного миллиарда евро от ЕС для беженцев

"Наши ожидания справедливого распределения ответственности, к сожалению, остались без ответа. ЕС не полностью выполнил требования соглашения от 18 марта (2016 года). Они говорят, что направят еще миллиард евро. Кого вы пытаетесь обмануть? Мы больше не хотим этих денег. Турция потратила на прием беженцев уже 40 миллиардов долларов и сама найдет эти деньги", - заявил Эрдоган на совместной пресс-конференции в Анкаре с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым, который находится в Турции с визитом.