В Новой Зеландии серфингист подрался с акулой

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. В Новой Зеландии серфингист Ник Миноуг подрался с акулой, хищница повредила ему руку, В Новой Зеландии серфингист Ник Миноуг подрался с акулой, хищница повредила ему руку, сообщает Express.

В районе новозеландского полуострова Коромандель 60-летний спортсмен разворачивался, чтобы проплыть 300 метров до берега. Но почувствовал удар слева и через несколько секунд заметил, как челюсти сжались на передней части его доски, и увидел огромную акулью голову.

"Я убрал руку назад и начал кричать на хищницу, чтобы она уплыла, — рассказывает он. – Мой первый удар пришелся на 10 сантиметров в сторону от ее глаза".

Затем он греб еще примерно 20-30 метров, пока вновь не увидел рыбу. Это заставило его плыть еще быстрее.

Выбравшись из воды серфер заметил, что из рукава его гидрокостюма сочится кровь, и увидел рану.