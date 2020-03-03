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Туризм
2020-03-03T04:07+0300
https://ria.ru/20200303/1567028276.html
В Новой Зеландии серфингист подрался с акулой
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РИА Новости

В Новой Зеландии серфингист подрался с акулой

04:07 03.03.2020
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© Fotolia / alexandro900Акула
Акула
© Fotolia / alexandro900
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. В Новой Зеландии серфингист Ник Миноуг подрался с акулой, хищница повредила ему руку, сообщает Express.
В районе новозеландского полуострова Коромандель 60-летний спортсмен разворачивался, чтобы проплыть 300 метров до берега. Но почувствовал удар слева и через несколько секунд заметил, как челюсти сжались на передней части его доски, и увидел огромную акулью голову.
"Я убрал руку назад и начал кричать на хищницу, чтобы она уплыла, — рассказывает он. – Мой первый удар пришелся на 10 сантиметров в сторону от ее глаза".
Затем он греб еще примерно 20-30 метров, пока вновь не увидел рыбу. Это заставило его плыть еще быстрее.
Выбравшись из воды серфер заметил, что из рукава его гидрокостюма сочится кровь, и увидел рану.
Миноуг подчеркнул, что не бросит заниматься серфингом, но будет более осторожен. Он посоветовал при встрече с акулой постараться как можно сильнее ударить ее в нос, глаза или жабры.
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