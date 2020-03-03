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2020-03-03T12:58+0300
https://ria.ru/20200303/1567000822.html
Конкуренция по-американски: санкции вынудили ГАЗ продавать активы
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РИА Новости

Конкуренция по-американски: санкции вынудили ГАЗ продавать активы

08:00 03.03.2020 (обновлено: 12:58 03.03.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАвтомобиль Газель NN на выставке транспорта Comtrans 2019
Автомобиль Газель NN на выставке транспорта Comtrans 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости, Александр Лесных. Из-за угрозы новых санкций Олег Дерипаска приступил к распродаже активов подконтрольной ему группы ГАЗ. Если в конце марта полный пакет ограничений вступит в силу, компания просто обанкротится, заявлял он ранее. Аналитики уверены, что финансовые проблемы холдинга связаны с желанием американцев расчистить российский рынок легких коммерческих автомобилей (LCV) под Ford Transit, избавившись от главного конкурента в лице "Газели".

Экстренная мера

Под санкции Олег Дерипаска попал в апреле 2018-го года. Минфин США внес в черный список все его активы, включая главного в мире производителя алюминия — компанию "Русал" — и основного поставщика на российский рынок коммерческих автомобилей — группу ГАЗ.
После того как стало ясно, что ограничения против "Русала" сильно бьют по американским металлургам, Вашингтон договорился с Дерипаской: он снижает свою долю в материнском холдинге En+, владеющем контрольным пакетом, и санкции отменяют. Дерипаска предложил такой же вариант и с ГАЗом, но американцы даже обсуждать это не пожелали.
По мнению британской газеты The Financial Times, администрация Трампа таким образом расчищает российский рынок для компании Ford. Год назад американский автоконцерн объявил, что закрывает производство легковых автомобилей в Набережных Челнах, Всеволожске и двигателей в Елабуге. При этом Ford продолжает выпускать легкий коммерческий транспорт на елабужском заводе, в том числе самую популярную в России модель — Ford Transit.
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До недавнего времени по продажам коммерческих автомобилей Ford почти втрое уступал ГАЗу. Однако после введения санкций ситуация стала меняться в пользу американцев.
Дело в том, что ГАЗ очень сильно зависит от импортных комплектующих. В "Газели Next" это передний бампер от Magna, чешские ручки дверей, немецкие электрические стеклоподъемники, кресло от германской Isri, подушки безопасности от японской Takata, блок управления от Delphi, шкала приборов от американской Visteon, тормозные диски от корейской Mondo.
Зарубежные партнеры прекратили поставки. И это немедленно сказалось на объемах выпуска, продажах и финансовом положении российской компании.
Согласно последней опубликованной финансовой отчетности, долгосрочные обязательства ПАО "ГАЗ" превышают 32 миллиарда рублей, а краткосрочные — более 42 миллиардов.
Дерипаске не осталось ничего другого, кроме как приступить к распродаже активов группы. На прошлой неделе закрыли сделку по автозаводу "Урал", почти половине Ярославского моторного завода и холдинга "РМ-Терекс", в который входят предприятия "Брянский арсенал", Заволжский завод гусеничных тягачей и "Челябинские строительно-дорожные машины". Покупателем выступила "Объединенная машиностроительная группа" (ОМГ), подконтрольная Дмитрию Стрежневу — бывшему совладельцу производителя минеральных удобрений "Еврохим".

Не заводится?

Источник, близкий к группе ГАЗ, подтвердил РИА Новости сделку, отказавшись назвать сумму. По его словам, переговоры с владельцем "Объединенной машиностроительной компании" начались еще осенью 2018-го и стали частью принятой 10 лет назад долгосрочной стратегии ГАЗа, в рамках которой группа намерена сосредоточиться на профильных направлениях – производстве коммерческого транспорта, среднетоннажных грузовиков и автобусов.
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"Стрежнев хорошо знаком с этим активом, — отметил собеседник РИА Новости. — В 2001-м он возглавлял холдинг "Руспромавто", который выкупил "Урал" после приватизации".
Вырученные от сделки средства не только поддержат компанию финансово, смягчив эффект санкций, но и позволят выполнить инвестпрограмму 2020 года в полном объеме. Рыночные позиции предприятия существенно укрепятся.
Дело еще в том, что в конце февраля Минпромторг предложил повысить транспортный налог для коммерческих автомобилей экологического класса ниже "Евро-3". Российскому бизнесу придется избавляться от старых LCV и активнее закупать новые.
Сейчас, по оценкам экспертов, доля старого автопарка коммерческого сегмента, выводимая из эксплуатации, — не более трех процентов, хотя требуется не менее семи. При этом во всем коммерческом транспорте страны машин старше десяти лет — до 70%.
Инициатива Минпромторга обострит конкуренцию между Ford и ГАЗом. По данным аналитического агентства "Автостат", в январе российский рынок LCV прибавил 7,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Несмотря на санкции, ГАЗ продолжает лидировать: продано 3,5 тысячи коммерческих фургонов — на 13,2% больше, чем годом ранее. У Ford оборот вырос на 11,8% — американцы реализовали 750 машин.
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Серьезная проблема для Ford — необходимость повышать локализацию производства. Это требует больших вложений в основной капитал. В начале марта в компании сообщили, что впредь все модификации Ford Transit будут оснащаться рессорами Чусовского металлургического завода. Быстро компенсировать затраты на локализацию можно только при высоких продажах. Поэтому американцы предпочитают идти по пути санкций.
ГАЗ тем временем активно обкатывает предсерийные образцы "Газели NN", производство которой должно стартовать в конце этого года. В новом автомобиле установят более 30 систем помощи водителю: камеры, радары, ультразвуковые датчики. Если компания справится с американским давлением и решит проблемы с комплектующими, шансы Ford подмять под себя российский рынок близки к нулю.
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СанкцииАвтомобилиАвтостатГруппа ГАЗМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Олег ДерипаскаЭкономика
Популярные комментарии
Похоже нам врали, убеждая, что санкции нам только на пользу.
3 марта, 08:41
ИСИгорь Севостьянов
471200255
Неужели находятся те, кто покупает форд транзиты агрессивного американского режима? Лично я когда прохожу мимо фордов всегда харкаю на них
3 марта, 09:56
ВИВасилий Иванов
633241015
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