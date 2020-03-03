Виктория Исакова: тренировки к фильму "Один вдох" изменили меня

Фильм "Один вдох" основан на реальных событиях и связан с историей королевы фридайвинга Натальи Молчановой. Она начала заниматься фридайвингом в 40 лет, стала 22-кратной чемпионкой мира и обладательницей 42 рекордов мира в этом виде спорта. Спортсменка пропала без вести 2 августа 2015 во время погружения у острова Ивиса. На большом экране зрители увидят картину по мотивам ее судьбы: главная героиня Марина Гордеева открывает для себя мир подводных погружений, борется со страхами и преодолевает себя. Режиссер фильма Елена Хазанова рассказала РИА Новости о том, как интервью Молчановой вдохновили ее на съемки и что при работе для нее стало открытием, а исполнительница главной роли Виктория Исакова призналась, зачем выбирает роли, которые заставляют ее меняться. Беседовала Валерия Высокосова.

— Елена, когда вы впервые узнали об истории Натальи Молчановой и почему решили снимать картину по мотивам ее судьбы?

Елена Хазанова: Так получилось, что я ничего не знала о Наталье до ее трагической гибели. О ней начали много писать в СМИ, я стала читать, интересоваться, узнавать все больше и больше. Я поняла, что хочу снять о ней кино, когда начала смотреть ее интервью. История снята по мотивам по простой причине — это дает возможность вдохновиться судьбой потрясающего человека, но при этом оставляет право добавить художественные элементы, которых, возможно, не было в реальности.

— Знали ли вы что-либо о фридайвинге до начала работы над картиной?

Виктория Исакова: Нет, я даже не слышала о таком виде спорта. Впервые я узнала о фридайвинге, когда на горизонте появились продюсер и режиссер с предложением стать частью этой картины.

Елена Хазанова: Я люблю дайвинг и уже много им занимаюсь, но именно о фридайвинге я не знала ничего. Для меня это была новая сфера, но не сам подводный мир, а именно возможности человека. Я поняла, что каждый на это способен и каждый может гораздо больше, чем думает сам. Для меня это стало открытием.

— Как Виктория появилась на проекте?

Елена Хазанова: Как только я начала делать первые наброски синопсиса, я подумала о Вике. Что-то в ней мне напоминало Наташу — в ней тоже есть тайна, невероятный внутренний мир. Я даже не понимала, кто может сыграть роль вместо нее, если она скажет нет. Это было наше первое сотрудничество. Когда мы с Викой встретились первый раз, у нее были сомнения именно из-за погружений, но я понимала, что это она.

— Как вы готовились к роли?

Виктория Исакова: После того как я прочитала сценарий, мы договорились с группой, что я попробую, потренируюсь, допустим, месяц, чтобы понять, смогу играть подводные сцены, нет ли у меня паники. Очевидно, что дублер может сделать не все — есть крупные планы, парные сцены. Мне очень повезло с тренером: уже после первого занятия мы поняли, что нам есть куда двигаться. Все было не так страшно, как я себе представляла. Мы проводили блок тренировок перед каждым сложным трюком.

— Елена, при подготовке фильма вы общались с близкими Натальи? Легко ли они пошли на контакт?

Елена Хазанова: Да, и дети Натальи, и ее сестра, и ее ученики — я общалась со всеми, они охотно рассказывали о Наташе. Алексей, сын, говорил о ней как о некоем менторе его жизни, человеке, который заразил его любовью к фридайвингу. Мне было важно поговорить с людьми, которые ее знали, для которых она была близка.

— Виктория, что для вас было самым необычным в тренировках?

Виктория Исакова: Для меня необычным было все, даже то, что я, в принципе, могу опуститься под воду и на такой глубине открыть глаза, не закрывая при этом нос и уши. Это довольно страшно, поэтому мы делали все постепенно. Сначала занимались на суше, над водой – расслабление, упражнения, йога. Потом начали погружение в очках, с зажимом для носа. Начинали с 40 секунд под водой, потом уже могли провести минуту, полторы. В итоге дошли до двух с половиной минут в статике. И потом уже на задержке дыхания я смогла проплыть 55 метров.

— А что было самым сложным на съемках?

Виктория Исакова: Когда ты просто погружаешься в расслабленном состоянии и ничего не делаешь, и когда ты знаешь, что тебя снимает камера, это разные вещи. Тренировки проходили в специальном девятиметровом бассейне: одна из сцен подразумевала, что я погружаюсь на дно, где установлены декорации, с которыми надо взаимодействовать. Этот трюк для меня был крайне сложным. Мне нужно было проплыть бассейн по диагонали, сделать некоторые элементы и вернуться тем же путем. На тренировке все было хорошо, но когда я пришла на площадку, оказалось, что поверхность бассейна закрыта черным тентом, который нужен был для правильного света. И это совершенно другие ощущения, когда ты понимаешь, что всплыть в любой момент может быть сложнее. Я долго висела у края тента, понимая, что не могу под ним проплыть — паника выталкивала меня обратно. В итоге я все сделала, только когда зверски устала и сил на то, чтобы сопротивляться, у меня просто не осталось.

— Мне показалось, что важным художественным элементом было то, что музыка в картине почти не звучит, когда герои находятся на суше, но когда кругом вода, все меняется. Почему именно такое решение?

Елена Хазанова: Я не хотела ставить под водой мелодичную музыку. Мы хотели следовать за Мариной Гордеевой — не просто наблюдать за тем, как она погружается на глубину, а находиться у нее в голове, потому что зритель не ныряет, он не может полностью ощутить того, что переживает героиня. То, как мы слышим звуки под водой, было очень важно.

— Героиня фильма Марина борется со своим страхом, со своими травмами в том числе с помощью фридайвинга. Бывали ли в вашей жизни такие моменты, которые вам позволила преодолеть профессия?

Виктория Исакова: Борьба со страхами — это постоянный процесс. И актерская профессия как никакая другая дает возможность встретиться с ними лицом к лицу. С одной стороны, это самая прекрасная профессия, которую только можно придумать, поскольку она дает возможность проживать множество жизней. С другой стороны, она сложная, потому что эти жизни разные и тебе постоянно нужно чему-то учиться, приобретать навыки, вести с собой внутренний диалог. Это классно, потому что это развивает. Например, я ужасно боюсь мотоциклов и всего, что с этим связано. В нескольких сценах фильма "Ученик" мне пришлось ездить на мопеде и даже выполнить трюк, где я еду в стену. Мне каждый день приходилось ломать себя, убеждать, что это не так сложно и нужно просто попробовать. Главное, что вокруг есть много людей, которые помогают, следят за безопасностью. Конечно, можно спросить, зачем это все нужно, и сидеть спокойно дома, но мы все равно стремимся к развитию, совершенствованию. Мне дико интересно именно тогда, когда приходится через что-то переступать, заставлять себя меняться. Признаюсь, тренировки для фильма "Один вдох" стали мощным стимулом сниматься.

— Авторы фильма затрагивают важную тему — иногда когда мама просто хочет добиться успеха, возможно, впервые в своей жизни, детям может показаться, что она на них, скажем так, забила. Сейчас у вас очень много проектов, скажите, как вам удается совмещать личную жизнь и актерскую карьеру? Как найти баланс?

Виктория Исакова: Поиск баланса — это сейчас одна из главных задач в моей жизни. Нужно балансировать между тем, что ты хочешь быть артистом, успешным, востребованным, и тем, что хочешь быть мамой, женой, теплым центром всего этого. Сейчас очень много книг по воспитанию детей, по психологии, у наших родителей этого не было — они воспитывали нас интуитивно. А у нас уже есть возможность научиться, как себя вести с детьми и как не надо. Я однажды прочитала, что для ребенка не важно, какая у него мать — умная, успешная, богатая и так далее, для него важна счастливая мать. Только счастливая мать может научить ребенка быть счастливым. Это главное, что мы можем дать детям — научить их быть счастливыми здесь и сейчас. Баланс я нахожу в том, что мое общение с дочерью — качественное, я очень стараюсь, чтобы оно было именно таким. Моя жизнь не может быть разделена — здесь я мама, здесь — актриса. Только сочетание всего этого делает меня счастливой. Ребенок получает меня пусть и не в том идеальном формате, когда я 24 часа в сутки нахожусь с ней. Она получает меня со сложностями, личными мучениями, но я счастлива в этом всем.

— Фильм рассказывает о сильной женщине, которая смогла преодолеть себя, достичь определенных высот, и выходит 5 марта, накануне праздника. Как вы относитесь к 8 марта?