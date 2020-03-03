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Победить Трампа может только вирус. Это уже официально
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РИА Новости

Победить Трампа может только вирус. Это уже официально

08:00 03.03.2020 (обновлено: 08:01 03.03.2020)
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© AP Photo / Damian DovarganesСторонники кандидата в президенты США Берни Сандерса во время предвыборного мероприятия
Сторонники кандидата в президенты США Берни Сандерса во время предвыборного мероприятия
© AP Photo / Damian Dovarganes
Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
Все материалы
Коронавирус перестал быть китайским и стал американским. Точнее, он превратился в мощный фактор предвыборной кампании и в целом политической борьбы в США.
Произошло это буквально за два-три дня. Когда две ключевые газеты партии демократов — Washington Post и New YorkTimes — ежедневно выносят на свои первые полосы любую паническую информацию о вирусе и когда информационная бомбардировка подкрепляется не только авторскими комментариями, но и редакционными статьями, — это уже официально. Еще неделю назад у демократов был минимальный шанс победить на президентских выборах в ноябре. А теперь, как следует из комментариев, они считают, что шанс появился. Потому что появились первые заболевшие на территории США.
Пройдемся по заголовкам, из них одних все уже ясно. "Вирус мог неделями незаметно распространяться в штате Вашингтон", "Коронавирус рвет в клочья трамповский рынок акций", "Может ли Блумберг снова подать себя как кризис-менеджер?" (о Майкле Блумберге — ниже) и так далее.

Демократы думают, что поймали противника в ловушку. Если администрация Трампа начнет по китайскому образцу вводить везде тотальные карантины, то кончится процветание экономики и избиратели Трампа как минимум не придут в тоске на выборы. Вдобавок в этом случае Трампа обвинят в диктаторских замашках. Если же карантины вводиться не будут и если умрет хоть дюжина пациентов, то ту же администрацию можно будет обвинить в преступной халатности перед лицом смертельной угрозы для нации. В общем, не эпидемия, а просто подарок.

Как всегда, самое интересное здесь — детали. Например, было мгновенно подмечено — хотя бы вот в этом материале New York Times, — что вирусов два: демократический и республиканский. То есть каждая половина Америки уже заранее воспринимает ситуацию противоположным образом, и соответственно себя ведет. Как тут не вспомнить шуточки насчет того, что избиратели этих двух партий (и их аналогов за пределами США) — вообще биологически разные создания, допустим, произошли от кроманьонцев и питекантропов.
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Пропагандистская машина демократов объясняет своей пастве, что идет страшная пандемия, от которой все умрут, — хотя бы потому, что никогда еще ни одна администрация не реагировала так вяло на всеобщую угрозу (даже во время "испанки" в 1918-м году). Но дело в том, что паства и сама по себе так настроена. Это именно в среде демократической полуобразованщины распространяются самые дикие слухи. А вот "другие американцы" склонны считать, что вся история с эпидемией — не первой и не самой смертельной в 2000-е годы — это "новая фальшивка" демократов, которые четыре года атаковали мозги публики ерундой насчет "русского вмешательства" и прочего, а теперь придумали себе новую забаву. Причем, повторим, эти две породы американцев — и не только американцев — так думали до того, как сейчас всерьез началась "вирусная драка" за умы.
Дональд Трамп и его команда уже сделали свой выбор и высказываются именно так, как мыслят их избиратели, не щадя "лживые СМИ" и паникеров из соцсетей. В конце прошлой недели Трамп — правда, не президент, а его сын — заявил: демократы надеются, что вирус придет в США и убьет там миллионы людей, потому что это поможет свергнуть республиканцев. И вице-президент Майкл Пенс (назначенный "главным по вирусу"), представьте, не осудил его, как, по мнению демократов, должен был. А чуть ли не поддержал. Вдобавок уже старший Дональд напомнил, что он-то защищает границы США, а вот демократы выступают за бесконтрольный въезд в страну кого угодно…
Теперь чисто американская тонкость ситуации. Есть такая штука, как медицинское лобби. К нему не следует относить каждого терапевта или санитарку — речь о громадной машине фармацевтических корпораций-гигантов, страховых и прочих компаний. У этих людей по пять только официальных лоббистов на каждого члена конгресса. И это лобби твердо связано именно с демократами, а республиканцы (у которых свои лобби, например нефтяное и прочие) создают фармацевтам и иным большие проблемы. Хотя бы за подсаживание пациентов на смертельные опиоидные препараты — это очень важная для США история, куда смертельнее любого вируса.
Трансляция теледебатов кандидатов в президенты США от Демократической партии
2 марта, 11:04Сказано в эфире
В предвыборной гонке в США ‒ неожиданный поворот. Но куда?Пит Буттиджич заявил, что выходит из президентской гонки в США. Что это может значить для других претендентов, рассказал в эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Журавлев.
Так вот, медицинское лобби очень хорошо научилось сводить людей с ума от страха за свою жизнь и здоровье, и уже появились первые — как бы рядовые — медики, обвиняющие администрацию в некомпетентности по части борьбы с вирусом. Будут такие акции и дальше.
Вдобавок минимум два претендента на пост президента от демократов прямо или косвенно связаны именно с медицинским лобби.
Это Берни Сандерс, чей ключевой пункт программы — потратить чуть не 60 триллионов долларов (которых нет) на тотальное, обязательное и всеобщее медицинское обслуживание. И это Майкл Блумберг с его многомиллиардным фондом, насаждающим по всему миру "здоровый образ жизни". Понятно, что при них — и в обстановке хорошо поддерживаемой паники — медицинское лобби избавится от проблем и станет всемогущим монстром. Эпидемия для него — грандиозный подарок.
На какие подарки может надеяться республиканская команда? Ответ очевиден. Какая страна мира имеет лучший опыт в борьбе с эпидемией, сотни получивших хороший опыт медиков и уже какие-то проверенные в деле препараты? Китай, естественно.
Китай в эти дни свой опыт использует в полной мере, в том числе как дипломатическое оружие. Например, Япония и Иран были среди первых, кто отправлял Китаю медицинскую помощь. Сейчас такую помощь от Китая получают они сами — особенно Иран, где только что высадилась мощная команда закаленных специалистов из КНР. Это не единственные примеры.
Санитарная обработка на улице в Гуанчжоу, КНР
16 февраля, 08:00
"Тоталитарная" борьба с эпидемией, или Китай не может быть прав
И вот теперь китайская пропаганда напоминает лидерам и публике прежде всего в США об их первоначальной (и попросту безобразной) реакции на эпидемию. Еще напоминает, кто производит сырье для множества американских лекарств, а также об общей идее нынешней администрации "разорвать связь двух экономик".
Интересно, не приведет ли "предвыборный вирус" в США к мысли, что, может быть, не стоило трамповской команде объявлять Китай главным противником Америки, если однажды он может оказаться ее главным спасителем?
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Майкл ПенсДональд ТрампThe Washington PostМайкл БлумбергКитайЯпонияСШААвторыВ мире
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