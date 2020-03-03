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РИА Наука
2020-03-03T14:39+0300
https://ria.ru/20200303/1566978211.html
Ученые выяснили главную причину потери слуха и знают, как ее устранить
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РИА Новости

Ученые выяснили главную причину потери слуха и знают, как ее устранить

08:00 03.03.2020 (обновлено: 14:39 03.03.2020)
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© Depositphotos / imagepointfrПроверка слуха
Проверка слуха
© Depositphotos / imagepointfr
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Почти половина случаев врожденной тугоухости связана с генетикой. Сейчас известны порядка 150 мутаций, приводящих к необратимой потере слуха с рождения. Ученые активно ищут решение этой проблемы в репродуктивных технологиях, в перспективе собираются редактировать геном эмбриона. Но каковы последствия? Об этом — в материале РИА Новости к Международному дню охраны здоровья уха и слуха.

Одна буква — нет слуха

В 1997 году ученые обнаружили "ген глухоты". Мутация в нем ведет к самой распространенной форме врожденной тугоухости. Это перевернуло научные представления о природе заболевания, оказавшегося у половины пациентов наследственным.
В гене глухоты GJB2 закодирована информация о синтезе белка коннексина 26, служащего строительным материалом для щелевых контактов — так специалисты называют соединяющие две соседние клетки многочисленные трубочки, по которым идет обмен ионами и молекулами. Этот процесс необходим для нормального восприятия звука.
Мутантный коннексин 26 в 50-60 процентах случаев служит причиной врожденной тугоухости у европейцев и в десяти-двадцати процентах — у азиатов. Сейчас известны почти три сотни вариантов GJB2, связанных с глухотой. Многие из них очень редкие и наблюдаются у небольших изолированных популяций. Это следствие "эффекта основателя" — небольшой группы людей, давшей некогда начало сообществу.
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Объяснение тут следующее: кто-то из родоначальников популяции мог иметь одну копию поврежденного гена, но был при этом здоров, поскольку белок синтезировался из другой, нормальной копии, входящей в состав одой из нитей ДНК. С некоторой вероятностью его дети и внуки наследуют эту мутацию. Если происходит кровосмешение (а такое неизбежно в маленьких изолированных группах) и оба родителя несут мутантные копии, то в четверти, а иногда и в ста процентах случаев ребенок унаследует ДНК, в которой оба гена испорчены, и болезнь проявляется с рождения.
Вот какой пример описывают ученые из Израиля, исследовавшие небольшое арабское сообщество на севере страны, сосредоточенное в нескольких десятках деревень и имеющее долгую традицию кровных браков. Из 168 семей, участвовавших в эксперименте, в 34-х обнаружили случаи врожденной тугоухости. Это 20 процентов, что можно отнести на счет "эффекта основателя". Секвенирование показало, что большая часть болезней вызвана редкими мутациями в нескольких генах.
Уникальный вариант гена GJB2, вызывающий патологию слуха, выявили у тувинцев. Специалисты из Новосибирска с коллегами собрали образцы крови 220 человек с глухотой из 184 не связанных друг с другом семей. Причем 186 испытуемых родились у нормально слышащих родителей. Оказалось, что у 48 из них болезнь вызвана заменой всего одного нуклеотида в генной последовательности. Это ведет к тому, что в белке коннексине 26 меняется аминокислота, и весь он в итоге оказывается бракованным.
© Posukh, O.L. et al./Genes 2019Здоровый и мутантный белок коннексин 26. Замена всего одного основания в гене ведет к синтезу неправильного белка и врожденной неизлечимой глухоте
Мутации в генах
© Posukh, O.L. et al./Genes 2019
Здоровый и мутантный белок коннексин 26. Замена всего одного основания в гене ведет к синтезу неправильного белка и врожденной неизлечимой глухоте

Изоляция и интеграция

Открыв генетические причины глухоты, исследователи задались вопросом, почему болезнь закрепляется в человеческой популяции. По одной из версий, этому способствуют социоэкономические факторы. В 2003 году Уолтер Нанс из Университета Содружества Виргинии (США) в обзоре по генетике тугоухости отмечал: за последние две сотни лет, что в Европе существуют школы для глухих, наиболее распространенные формы врожденной глухоты участились. Благодаря изобретению языка глухих люди с этим заболеванием стали образовывать тесные сообщества, их называют Deaf culture (дословно — культура глухих). Они вместе учатся, проводят досуг, чаще вступают в браки между собой.
Специалисты указывают, что многие глухие пары не воспринимают свою болезнь как существенный недостаток. Они вполне довольны жизнью и не испытывают проблем, если их ребенок наследует заболевание. Однако все большее внедрение генетического консультирования помогает этого избежать. Если у каждого из родителей только по одной копии сломанного гена, новорожденный получит обе в одном случае из четырех. Остается только выбрать эмбрион без мутации при проведении экстракорпорального оплодотворения.
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Оказалось, что генетические знания можно использовать и прямо противоположным способом. В 2002 году научный мир потрясла новость о том, что однополая пара женщин, глухих от рождения, сознательно выбрала для имплантирования эмбрион с генетической мутацией, ведущей к глухоте. Донором спермы выступил их знакомый из семьи, где пять поколений страдали врожденной тугоухостью.
Впрочем, это исключение из правил. Большинство родителей мечтает о здоровом потомстве. Это выяснили ученые из Австралии, проанкетировав 65 пациентов.
Еще в XIX веке появлялись идеи упразднить спецшколы и ограничивать браки между людьми с врожденной тугоухостью, чтобы не допустить распространения недуга. Но, кажется, сейчас — с развитием генетического консультирования и имплантатов — эта изолированная культура сама уйдет в прошлое.
В минувшем году Денис Ребриков, заведующий лабораторией геномного редактирования Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени В. И. Кулакова, заявил о начале работы над методом редактирования генома, позволяющего исправить мутацию, ведущую к врожденной глухоте. Это дает надежду на здоровое потомство даже тем, у кого в ста процентах случаев родится ребенок с глухотой, — если оба родителя несут по две копии мутантного гена. Однако пока безопасность метода не будет доказана, речи о внедрении в медицинскую практику не идет.
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