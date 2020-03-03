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2020-03-03T08:00+0300
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Проституток в России предлагают приравнять к врачам и военным
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РИА Новости

Проституток в России предлагают приравнять к врачам и военным

08:00 03.03.2020
65304
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевЖенские ноги
Женские ноги
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Виктор Мараховский
Виктор Мараховский
Все материалы
Правозащитные организации воспользовались обсуждением проекта нового Кодекса об административных правонарушениях для того, чтобы потребовать (в очередной раз) отменить статью 6.11. То есть "Занятие проституцией".
Это, отметим, далеко не самая жесткая статья КоАП. Гражданкам (ну и гражданам, потому что проституция бывает всякая), попавшимся на торговле собой, по ней грозит штраф от 1,5 тысячи до двух тысяч рублей.

То есть на фоне средних предлагаемых расценок и предполагаемых доходов проституток — наказание скорее символическое.

Поэтому требования правозащиты сводятся не к тому, чтобы проституток перестали наказывать. Плевать им на наказание, важнее другое.
Им нужно, чтобы исчезла "общественная стигматизация профессии". То есть, говоря проще, чтобы быть проституткой перестало быть официальным правонарушением, а затем и общественным позором.
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Их аргументы на это и указывают. "Статья сводит к минимуму шансы секс-работниц найти легальную работу", "были случаи, когда секс-работницам не одобряли кредиты", "иногда их детей не берут в высшие учебные заведения или на службу".
...И вот это уже по-настоящему интересно. Это выводит предложения правозащитников за пределы узкой прослойки проституирующих современниц — и вот почему.
...Как легко заметить, наша эпоха является некоторым образом революционной. В том смысле, что тысячи инициативных групп, защищаемые мощным медийным прикрытием, упорно и методично требуют обнулить многие (не все, но крайне многие) представления об общественных нормах, о мыслимом и недопустимом, об одобряемом и психологически невозможном — и вылепить эти нормы заново.
— Знаете ли вы, как страдают от стигматизации (от "стигма", отметина, позорное клеймо. — Прим. ред.) потребители наркотиков? Знаете, что их многие презирают и не дают жить полноценной социальной жизнью? Давайте перестанем ломать жизнь молодым людям. Давайте, наконец, декриминализуем наркотики.
— Знаете ли вы, как страдают от стигматизации секс-работницы и порноактрисы? Их детей травят в учебных заведениях! Давайте избавим секс-профессии от бремени социального презрения, давайте легализуем проституцию.
— Знаете ли вы, как страдают от стигматизации (нужное вписать)? Знаете ли вы, какой среди них процент самоубийств из-за травли? Давайте избавим это от оков социальных норм. Давайте сделаем это нормой.
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...И так далее.
Все эти легалайзерские хорошо поставленные истерии строятся по одному сценарию.
1. Аудитории показывают ужасный факт: вот жертва какого-нибудь отклонения от социальной/нравственной нормы, которую еще и травят дополнительно представители благополучного большинства. Вам же жалко эту несчастную жертву?
2. Поэтому, предлагается аудитории, давайте признаем отклонение от социальной/нравственной/биологической нормы не отклонением, а вариантом нормы. Только так вы можете помочь несчастным жертвам. Проголосуйте за то, чтобы закрепить это в законе. Проголосуйте за то, чтобы запретить дискриминацию. Спасибо.
...А потом наступают собственно юридические последствия. И граждане обнаруживают, что:
3. Отныне проститутка — такая же почтенная профессия, как профессор или МЧСник, поэтому вы, прогоняющая мутную подружку вашей дочери, склоняющую ее к дурному заработку, можете схлопотать иск за дискриминацию.
Героинщик, предлагающей вашему сыну бахнуться во дворе (бесплатно, по дружбе же), — такой же приличный член общества, как вы, не пытайтесь применять к нему насилие и угрозы.
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Да, это выглядит карикатурной антиутопией, и каждой прогрессивной читательнице модных ресурсов хочется фыркнуть: "Ну что за ватный бред, ничего такого не может случиться".
Но мы живем уже достаточно глубоко в XXI веке, чтобы наблюдать некоторые реальные эффекты крестового похода против норм, начатого более десятилетия назад. Мы уже можем наблюдать и иски порноактрис против учебных заведений за то, что их там недостаточно уважают. И эпидемии ощущения себя "не такими, как все" среди подростков, личностей по определению неуравновешенных. И горькое сожаление тех, кто успел удалить себе некоторые половые признаки, но осознал, что это была просто подростковая дурь.
Штука вся вот в чем. Нормы придуманы вовсе не для того, чтобы каждому отдельному члену общества было идеально комфортно.

Нет, напротив. Нормы, в сущности, состоят в ограничении комфорта членов общества ради того, чтобы общество в целом функционировало. В самом простом случае это выражается в норме "если ты молодой здоровый мужчина, уступи в трамвае место старушке".

Молодых мужчин, которые не уступают места старушкам, стигматизируют, зовут тупыми баранами и вообще унижают. Делает ли это их жертвами? Нет. Потому что они, черт подери, и есть тупые бараны, нарушающие и разрушающие общественную норму ради микроскопического личного комфорта. А в перспективе — своим поведением обрекающие других и себя в будущей старости на унижения и презрение со стороны молодых в 2050-м.
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Точно так же проститутки не могут быть "вариантом нормы". И наркоманы не могут. И многие другие тоже. Поскольку сама суть их социальной роли состоит в том, чтобы утилизировать тех, кто не в состоянии выдерживать социальные нормы.
А если изнасиловать иерархию нормальности и уравнять тех, кто дает себе труд соблюдать норму, и тех, кто не хочет, то нормальность просто рухнет.
И, образно говоря, за каждое место в каждом трамвае начнется схватка по принципу "кто сильней".
Фокус в том, что в этом случае трамваи ходить будут недолго.
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РоссияАвторыОбщество
Популярные комментарии
вот по этой причине я и люблю и буду любить СССР! Не было церкви, но была духовность, не было секса, но рождались дети и наконец не было импорта, а была своя промышленность))) Легалезуйте свой мозг!
3 марта, 08:22
power shifter
3371201049
Всех стигматизирующих в Сибирь! Снег убирать!
3 марта, 08:08
mmetsavaim
1522310023
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