Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-03-03T02:46+0300
https://ria.ru/20200303/1566959516.html
Книга по девятой части "Звездных войн" объяснила появление Палпатина
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/02/1566968727_0:0:1544:868_1036x0_80_0_0_e5ea0f41d63a84f175f12ed068c23ac0.jpg
РИА Новости

Книга по девятой части "Звездных войн" объяснила появление Палпатина

02:46 03.03.2020
995
© Walt Disney Pictures (2019)Кадр из фильма "Звёздные войны: Скайуокер. Восход"
Кадр из фильма Звёздные войны: Скайуокер. Восход
© Walt Disney Pictures (2019)
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. В Сети появились фотографии страниц книги "Звездные войны: Скайуокер. Восход" с объяснением того, откуда взялся в последнем эпизоде император Палпатин, погибший в предыдущей части саги, сообщает Independent.
В фильме нет ответа на этот вопрос, но у многих подготовленных зрителей он возник.
В тексте книги на основе девятой части, сигнальные экземпляры которой Lucasfilm представил на прошедших выходных, есть фрагмент, в котором поясняется, что Палпатин, появившийся в новой части саги, был клоном оригинального персонажа.
Кайло Рен это выясняет, когда прибывает на Эгзегол.
"Что ты можешь мне дать? — спросил Кайло. Казалось, что император Палпатин был жив, но Кайло чувствовал кожей, что тело клона слегка изменило его дух. Это была несовершенная оболочка, она не могла вмещать в себя его огромную силу. Вряд ли он так долго протянет", — сказано в тексте.
Фрагмент книги выложил в социальной сети один из фанатов. Издание поступит в продажу после 17 марта.
Скриншот видео tar Wars: The High Republic
27 февраля, 11:10Культура
Стали известны подробности сюжета будущих "Звездных войн"
790134
КультураКино и сериалыНовости культурыLucasfilm
Рекомендуем
Экс-командир добровольческого батальона Айдар, народный депутат Сергей Мельничук
В Греции по запросу России задержали бывшего командира "Айдара"
Танкер Проспект Королёва компании Совкомфлот
"Газпром" побеждает: Европа отказывается от американского СПГ
Афганские мужчины празднуют заключение соглашения между США и движением Талибан
США капитулировали в Афганистане. Украине приготовиться
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве
"Порошенко его посадит". Почему на Украине разочаровались в Зеленском
Дезинфекция улиц в Дэгу, Южная Корея
Южную Корею охватывает эпидемия коронавируса
Вывеска банного клуба Девятый вал в Москве, где после купания в бассейне с сухим льдом погибли три человека
Психолог оценила реакцию блогера на трагедию в банном комплексе
Кадр из фильма Матрица
В Сети объяснили, как Нео и Тринити окажутся живыми в "Матрице 4"
Самолеты ВВС Турции
Россия не будет гарантировать безопасность авиации Турции в Сирии
Кадры с места гибели отца и дочери на масленичных гуляньях
Появилось видео с места гибели отца и дочери на масленичных гуляньях
Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования на северо-востоке Сирии
Песков ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии
Мужчина в Коломенском парке в Москве
В Госдуме поддержали пересмотр стоимости услуг ЖКХ из-за теплой зимы
Вывеска о быстрых займах на улице Москвы
Названы регионы с наибольшей просрочкой по кредитам
Сталинградская битва
"Не владеть вам моим любимым городом". Подвиг разведчика
Кандидат от Демократической партии на пост Президента США на выборах 2020 года Пит Буттиджич
NYT: демократ Буттиджич выходит из президентской гонки в США
Ветрогенераторы на Мирновской ветроэлектростанции в Крыму
Россия отстает на пути к технологической независимости: паниковать ли
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:37В Шанхае нашли коронавирус у граждан КНР, прилетевших через Москву
06:32Суд снизил иск к экс-мэру Владивостока до 1,4 миллиарда рублей
06:24В США похвалили Россию за сотрудничество по Договору по открытому небу
06:22Прокурор попросил два года для срочника, избившего Шамсутдинова
06:10В НП "ГЛОНАСС" разрабатывают сервис для оповещения о свободных полосах
06:04В Россию вернулись задержанные в аэропорту Сеула россияне
06:03Люблинский суд Москвы проведет прения сторон по делу "Нового величия"
05:59Суд в США "реанимировал" дело об электронной переписке Хиллари Клинтон
05:55В США рассказали о планах испытать перехватчик гиперзвукового оружия
05:54Израильский министр заявил, что четвертые выборы будут нелегитимны
05:50В России создается новый полицейский бронеавтомобиль
05:41В КНДР заявили, что в понедельник провели артиллерийские учения
05:36Эксперты назвали пятерку наиболее подверженных кибератакам отраслей
05:25В ЕАО ученые исследуют тигров для создания "коридора" в Китай
05:20Apple готова выплатить до $500 млн за замедление работы старых iPhone
05:16Нетаньяху во вторник обсудит с правыми партиями формирование кабмина
05:07В Saxo Bank рассказали о перспективах конопляного бизнеса
04:54В Башкирии заключенным предложили есть съедобными ложками
04:51Нетаньяху прокомментировал данные exit poll
04:44В Забайкалье полностью восстановили движение на месте схода 12 вагонов
Лента новостейМолния