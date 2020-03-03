Книга по девятой части "Звездных войн" объяснила появление Палпатина

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. В Сети появились фотографии страниц книги "Звездные войны: Скайуокер. Восход" с объяснением того, откуда взялся в последнем эпизоде император Палпатин, погибший в предыдущей части саги, сообщает Independent.
В фильме нет ответа на этот вопрос, но у многих подготовленных зрителей он возник.
В тексте книги на основе девятой части, сигнальные экземпляры которой Lucasfilm представил на прошедших выходных, есть фрагмент, в котором поясняется, что Палпатин, появившийся в новой части саги, был клоном оригинального персонажа.
Кайло Рен это выясняет, когда прибывает на Эгзегол.
"Что ты можешь мне дать? — спросил Кайло. Казалось, что император Палпатин был жив, но Кайло чувствовал кожей, что тело клона слегка изменило его дух. Это была несовершенная оболочка, она не могла вмещать в себя его огромную силу. Вряд ли он так долго протянет", — сказано в тексте.
Фрагмент книги выложил в социальной сети один из фанатов. Издание поступит в продажу после 17 марта.
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