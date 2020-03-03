В Сети опубликовали трейлер фильма "Артемис Фаул" про юного мошенника

Артемис (Фердия Шо) — 12-летний подросток из семьи потомственных мошенников. Он умеет обманывать и воровать не хуже взрослых. Однажды его отец (Колин Фаррелл) пропадает. Юный преступник отправляется на поиски, во время которых открывает древнюю подземную цивилизацию с эльфами, феями, гномами и другими волшебными существами.