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В Сети опубликовали трейлер фильма "Артемис Фаул" про юного мошенника
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РИА Новости

В Сети опубликовали трейлер фильма "Артемис Фаул" про юного мошенника

06:43 03.03.2020
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. На официальном YouTube-канале киностудии Disney был опубликовал трейлер фэнтези-фильма "Артемис Фаул", основанного на одноименной книге ирландского писателя Оуэна Колфера.
Артемис (Фердия Шо) — 12-летний подросток из семьи потомственных мошенников. Он умеет обманывать и воровать не хуже взрослых. Однажды его отец (Колин Фаррелл) пропадает. Юный преступник отправляется на поиски, во время которых открывает древнюю подземную цивилизацию с эльфами, феями, гномами и другими волшебными существами.
Режиссер картины — Кеннет Брана ("Тор", "Убийство в "Восточном экспрессе").
В фильме приняли участие: Джуди Денч, Джош Гад, Лара Макдоннел и другие.
Выход "Артемиса Фаула" запланирован на 29 мая 2020 года.
Кадр трейлера фильма Французский диспетчер
13 февраля, 13:55Культура
Опубликован трейлер "Французского диспетчера"
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Культурафильмы 2020Кино и сериалыНовости культурыКеннет БранаДжуди ДенчКолин ФарреллThe Walt Disney Company
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