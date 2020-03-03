Зачистить небо: на что способен перспективный комплекс "Деривация-ПВО"

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости, Андрей Коц. Скорострельный, точный, дальнобойный — на параде Победы в этом году впервые продемонстрируют новейший самоходный зенитно-артиллерийский комплекс "Деривация-ПВО". Когда эта система пройдет государственные испытания и поступит в эксплуатацию, возможности войсковой ПВО по отражению воздушных угроз существенно усилятся. О том, что сегодня известно о "Деривации-ПВО" и чем опасен этот комплекс, — в материале РИА Новости.

На базе БМП-3

О проекте новой самоходки заговорили в 2017-м на выставке "Армия". Участникам и гостям форума показали макет будущей машины. В металле "Деривацию-ПВО" продемонстрировали на "Армии-2018". Комплекс представляет собой платформу на основе БМП-3, вооруженную боевым модулем с 57-миллиметровой пушкой высокой баллистики — это главное ноу-хау. Скорострельность — 120 выстрелов в минуту, начальная скорость снаряда — одна тысяча метров в секунду, дальность — до десяти километров, боекомплект — 148 выстрелов. "Деривация" способна поражать объекты на высоте 4,5 тысячи метров. Примечательно, что в качестве орудия используется глубоко модернизированная зенитная артустановка АЗП-57, разработанная еще в 1940-х. С пушкой спарен 7,62-миллиметровый пулемет ПКТМ с боезапасом 500 патронов.

Боевой модуль необитаем и управляется дистанционно, что значительно повышает выживаемость экипажа из трех человек — механика-водителя, оператора-наводчика и командира. Штатные средства обнаружения и сопровождения пассивного типа представлены оптико-электронной системой (ОЭС) разработки ОАО "Пеленг", обеспечивающей круговой обзор с возможностями наблюдения за отдельными секторами пространства. Экипаж "Деривации-ПВО" может обнаружить цель размером 2,3 на 2,3 метра на расстоянии до десяти километров.

Гусеничное шасси БМП-3 позволяет комплексу действовать в боевом порядке сухопутных подразделений и прикрывать их как на марше, так и в сражении. Машина развивает скорость до 70 километров в час по шоссе, имеет запас хода в 600 километров и способна преодолевать водные преграды. Лобовая броня выдерживает попадание 30-миллиметрового бронебойно-трассирующего снаряда с дистанции 200 метров, крыша и борта отражают пулю калибра 12,7 миллиметра с аналогичного расстояния. При необходимости на установку навешиваются блоки динамической защиты.

Беспилотная угроза

Ожидается, что "Деривация" заменит в армии ветерана войсковой ПВО — самоходку "Шилка", а также дополнит зенитные ракетно-пушечные "Тунгуску" и "Панцирь". Последние два комплекса хоть и считаются современными, но без поддержки им уже трудно противостоять угрозам с воздуха — огневых возможностей 30-миллиметровых зенитных автоматов не хватает, чтобы уверенно поражать цели на больших дистанциях. А именно дальнобойность — ключевая характеристика современных артиллерийских средств ПВО.

"Выбор калибра для "Деривации-ПВО" связан с главным ее предназначением — борьбой с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), — рассказал РИА Новости главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. — Ударные дроны сегодня оснащаются специально разработанными для них управляемыми боеприпасами. Беспилотники способны поражать цели на удалении в несколько километров. Не так давно американский Reaper с большого расстояния уничтожил руководителя Корпуса стражей исламской революции Ирана генерала Сулеймани. Сейчас Турция активно использует аппараты с дальнобойным вооружением над Идлибом. На дистанциях, с которых атакуют эти дроны, 23- и 30-миллиметровые боеприпасы просто бессильны".

По словам эксперта, калибр 57 миллиметров позволяет перекрыть дальность применения высокоточного оружия БПЛА. "Деривация-ПВО" уничтожит носители до того, как они осуществят пуск. К тому же новые снаряды обладают такими свойствами, которые невозможно "впихнуть" в меньшие габариты — в частности, разработали корректируемый боеприпас с изменяемой траекторией полета для прямого попадания в цель. Кроме того, 57-миллиметровый калибр расширяет сплошное поле поражения осколками, что упрощает уничтожение малоразмерных дронов.

"Специализация "Деривации-ПВО" связана с бурным развитием БПЛА в последние годы, — подчеркивает эксперт. — Беспилотники массово применяются во всех горячих точках, что видно на примере Сирии. Однако новый комплекс способен бороться и с другими целями — управляемыми ракетами, корректируемыми авиабомбами, самолетами и вертолетами противника. "Деривация-ПВО" может сбить и крылатую ракету большой дальности, если ее маршрут пройдет через районы, прикрываемые комплексом. Наконец, надо понимать, что новая самоходка будет применяться в тактической зоне, где возможно прямое столкновение с сухопутными силами противника. В этом случае установка в состоянии работать и по наземным целям. Для этого в боекомплекте "Деривации-ПВО" есть бронебойные снаряды".

На земле и в море

В качестве "бронебойщика" новый комплекс — эффективное средство борьбы с бронетранспортерами и БМП вероятного противника. Сегодня в мире не существует техники этих классов, способной гарантированно выдержать попадание 57-миллиметрового снаряда. А для поражения пехоты пригодятся штатные осколочно-фугасные боеприпасы. Опыт применения зенитной артиллерии против наземных целей в вооруженных конфликтах показал ее высокую эффективность. Так, советские войска часто обстреливали из "Шилок" позиции душманов в Афганистане. А в Сирии и правительственные силы, и их противники широко используют зенитные установки ЗУ-23, размещенные на колесных и гусеничных машинах.

© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej Польская зенитная установка Hibneryt, представляющая собой модифицированную зенитную установку ЗУ-23-2 © Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej Польская зенитная установка Hibneryt, представляющая собой модифицированную зенитную установку ЗУ-23-2