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Туризм
2020-03-03T00:23+0300
https://ria.ru/20200303/1566831861.html
Выяснилось, почему в аэропорту при отправке теряется багаж
https://cdn23.img.ria.ru/images/152992/91/1529929191_0:151:2000:1276_1036x0_80_0_0_6bdfa17122d38770527bc367d79cbac8.jpg
РИА Новости

Выяснилось, почему в аэропорту при отправке теряется багаж

00:23 03.03.2020
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© Depositphotos / peshkovaБагаж в аэропорту
Багаж в аэропорту
© Depositphotos / peshkova
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Сотрудник авиакомпании раскрыл причину, по которой сотни сумок авиапассажиров пропадают каждый день, сообщает Express.
Согласно последнему докладу швейцарской информационной организации, только в 2018 году было потеряно или задержано 24,8 миллиона чемоданов.
Это происходит из-за ошибок обработчика багажа, неправильной маркировки. Но один анонимный сотрудник компанию, которая доставляет потерянный багаж, раскрыл простую причину, по которой, как он считает, "сотни сумок пропадают" каждый год.
Он рассказал, что всякий раз, когда есть задержка или отмена рейса, компания получает сотни чемоданов, которые нужно доставить. Чаще всего теряются громоздкие и тяжелые вещи, которые сложно разместить в "стиле тетриса".
Велика вероятность, что в таком случае сотрудник аэропорта отставит багаж сторону и он может не улететь вместе с владельцем.
Другие причины — это ошибки службы безопасности, проблемы при погрузке; ограничения в работе аэропорта; слишком большой вес.
Тем не менее, есть некоторые способы, с помощью которых путешественники могут помочь персоналу аэропорта отправить багаж в правильном направлении. Так на чемодан можно наклеить бирку с пунктом назначения, с информацией из багажной квитанции.
Путешественники в аэропорту перед посадкой на самолет
4 октября 2018, 08:00Туризм
Полет не туда. Почему теряется багаж и как найти пропавший чемодан
400041
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