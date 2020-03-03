Выяснилось, почему в аэропорту при отправке теряется багаж

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Сотрудник авиакомпании раскрыл причину, по которой сотни сумок авиапассажиров пропадают каждый день, Сотрудник авиакомпании раскрыл причину, по которой сотни сумок авиапассажиров пропадают каждый день, сообщает Express.

Согласно последнему докладу швейцарской информационной организации, только в 2018 году было потеряно или задержано 24,8 миллиона чемоданов.

Это происходит из-за ошибок обработчика багажа, неправильной маркировки. Но один анонимный сотрудник компанию, которая доставляет потерянный багаж, раскрыл простую причину, по которой, как он считает, "сотни сумок пропадают" каждый год.

Он рассказал, что всякий раз, когда есть задержка или отмена рейса, компания получает сотни чемоданов, которые нужно доставить. Чаще всего теряются громоздкие и тяжелые вещи, которые сложно разместить в "стиле тетриса".

Велика вероятность, что в таком случае сотрудник аэропорта отставит багаж сторону и он может не улететь вместе с владельцем.

Другие причины — это ошибки службы безопасности, проблемы при погрузке; ограничения в работе аэропорта; слишком большой вес.