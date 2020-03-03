Город пряников, самоваров и оружия. На выходные — в Тулу

Одна из главных достопримечательностей города — государственный музей оружия, старейший в России (основан в 1873 году). Часть его коллекции хранится в Богоявленском соборе кремля.

Основное здание в форме старинного шлема-шишака построили восемь лет назад. На пяти этажах разместили стрелковое и холодное оружие, созданное тульскими мастерами. Самые старые экспонаты — XIV века.