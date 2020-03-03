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Туризм
2020-03-03T08:05+0300
https://ria.ru/20200303/1566674862.html
Город пряников, самоваров и оружия. На выходные — в Тулу
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/02/1566723251_0:231:2730:1767_1036x0_80_0_0_c8dadec4a886072786954c5810b6e034.jpg
РИА Новости

Город пряников, самоваров и оружия. На выходные — в Тулу

08:00 03.03.2020 (обновлено: 08:05 03.03.2020)
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Летом многие гости Тульской области едут в музеи-усадьбы — "Ясную Поляну", "Поленово", "Тургенево". Но и в областном центре даже в холодное время года есть что посмотреть и попробовать. От Москвы — всего 180 километров, чуть больше двух часов на поезде. Как забраться в самовар, где увидеть подкованную блоху, трехграммовый револьвер и гармонь-сапог — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Алексей Куденко

Тульский кремль начала XVI века — старейшее сооружение города. На его территории два собора: в Богоявленском сейчас филиал музея оружия, а Успенский возвращен Церкви. Правда, сейчас он закрыт на реставрацию, но не полностью. Туристы могут побывать в нижней части колокольни и увидеть фрески палехских иконописцев.

Тульский кремль
1 из 16

Тульский кремль начала XVI века — старейшее сооружение города. На его территории два собора: в Богоявленском сейчас филиал музея оружия, а Успенский возвращен Церкви. Правда, сейчас он закрыт на реставрацию, но не полностью. Туристы могут побывать в нижней части колокольни и увидеть фрески палехских иконописцев.

© РИА Новости / Алексей Куденко
© РИА Новости / Мария Селиванова

Рядом с кремлем — Казанская набережная с велодорожками, кофейными и пельменными киосками, а также арт-объектами. Тут есть, например, металлические деревья-бабочки, стальной конь, собранный из 14 тысяч приваренных друг к другу букв русского и латинского алфавитов. Отличное место для селфи!

Тула. Арт-объект на Казанской набережной
2 из 16

Рядом с кремлем — Казанская набережная с велодорожками, кофейными и пельменными киосками, а также арт-объектами. Тут есть, например, металлические деревья-бабочки, стальной конь, собранный из 14 тысяч приваренных друг к другу букв русского и латинского алфавитов. Отличное место для селфи!

© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария Селиванова

Еще можно сфотографироваться на резной деревянной лавке рядом с расписным самоваром.

Арт-объект на Казанской набережной в Туле
3 из 16

Еще можно сфотографироваться на резной деревянной лавке рядом с расписным самоваром.

© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Одна из главных достопримечательностей города — государственный музей оружия, старейший в России (основан в 1873 году). Часть его коллекции хранится в Богоявленском соборе кремля.

Основное здание в форме старинного шлема-шишака построили восемь лет назад. На пяти этажах разместили стрелковое и холодное оружие, созданное тульскими мастерами. Самые старые экспонаты — XIV века.

Здание государственного музея оружия в Туле
4 из 16

Одна из главных достопримечательностей города — государственный музей оружия, старейший в России (основан в 1873 году). Часть его коллекции хранится в Богоявленском соборе кремля.

Основное здание в форме старинного шлема-шишака построили восемь лет назад. На пяти этажах разместили стрелковое и холодное оружие, созданное тульскими мастерами. Самые старые экспонаты — XIV века.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Мария Селиванова

Часть вещей можно взять в руки: прицелиться из пулемета или подержать винтовку времен Первой мировой войны.

В коллекции есть как редкие экспонаты, например, "балерина" (легчайшая авиапушка весом 43 килограмма), крошечный трехграммовый револьвер "Бульдог" (с метра может пробить бумажный лист), самое скорострельное артиллерийское орудие (делает до 12 тысяч выстрелов в минуту), — так и хорошо всем знакомые автомат Калашникова и пистолет Макарова.

Знакомиться с оружием помогают голографические витрины и проекционные мини-кинотеатры.

Тула. Экспонаты в музее оружия
5 из 16

Часть вещей можно взять в руки: прицелиться из пулемета или подержать винтовку времен Первой мировой войны.

В коллекции есть как редкие экспонаты, например, "балерина" (легчайшая авиапушка весом 43 килограмма), крошечный трехграммовый револьвер "Бульдог" (с метра может пробить бумажный лист), самое скорострельное артиллерийское орудие (делает до 12 тысяч выстрелов в минуту), — так и хорошо всем знакомые автомат Калашникова и пистолет Макарова.

Знакомиться с оружием помогают голографические витрины и проекционные мини-кинотеатры.

© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария Селиванова

Чем лечили жителей города в XIX — начале XX века, показывают в музее "Старая тульская аптека". Лекарства здесь продавали с 1884 по 2011 год.

"Помещение восстановили таким, каким оно было при первых владельцах — семье Белявских. Дело вели три поколения фармацевтов. Мебель, витрины, люстры изготовили на заказ по документам, переданным потомками, — рассказывает экскурсовод Лариса Москаленко. — В торговом зале — склянки и банки с "родными" этикетками".

Старая тульская аптека
6 из 16

Чем лечили жителей города в XIX — начале XX века, показывают в музее "Старая тульская аптека". Лекарства здесь продавали с 1884 по 2011 год.

"Помещение восстановили таким, каким оно было при первых владельцах — семье Белявских. Дело вели три поколения фармацевтов. Мебель, витрины, люстры изготовили на заказ по документам, переданным потомками, — рассказывает экскурсовод Лариса Москаленко. — В торговом зале — склянки и банки с "родными" этикетками".

© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария Селиванова

Самый популярный экспонат музея — блоха с золотыми подковками, изготовленными токарем Николаем Алдуниным. Ювелирную работу можно рассмотреть в микроскоп.

Это дань традициям: раньше в аптеки заходили не только купить снадобий, но и поглазеть на что-то необычное, например заспиртованных животных.

Старая тульская аптека. Под микроскопом - подкованная блоха
7 из 16

Самый популярный экспонат музея — блоха с золотыми подковками, изготовленными токарем Николаем Алдуниным. Ювелирную работу можно рассмотреть в микроскоп.

Это дань традициям: раньше в аптеки заходили не только купить снадобий, но и поглазеть на что-то необычное, например заспиртованных животных.

© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария Селиванова

В двух залах музея "Тульские самовары", расположенного прямо у стен кремля, собраны образцы XVIII — XX веков. Не только металлические, но и фарфоровые, берестяные. В самый большой — декоративный — посетители могут даже зайти.

Еще тут хранятся личные вещи Ивана и Назара Лисициных, построивших первую самоварную фабрику в городе, и предметы, принадлежавшие другим местным купцам — Сомовым, Маликовым, Фоминым, Баташевым, Шемариным.

Тула. В музее самоваров
8 из 16

В двух залах музея "Тульские самовары", расположенного прямо у стен кремля, собраны образцы XVIII — XX веков. Не только металлические, но и фарфоровые, берестяные. В самый большой — декоративный — посетители могут даже зайти.

Еще тут хранятся личные вещи Ивана и Назара Лисициных, построивших первую самоварную фабрику в городе, и предметы, принадлежавшие другим местным купцам — Сомовым, Маликовым, Фоминым, Баташевым, Шемариным.

© РИА Новости / Мария Селиванова
© Фото предоставлено Постоянным комитетом Союзного государства

На главной площади, носящей имя Ленина, установлен бронзовый памятник знаменитому тульскому прянику с надписью "На счастье". Один из символов города известен с 1685 года.

Памятник прянику на площади Ленина в Туле
9 из 16

На главной площади, носящей имя Ленина, установлен бронзовый памятник знаменитому тульскому прянику с надписью "На счастье". Один из символов города известен с 1685 года.

© Фото предоставлено Постоянным комитетом Союзного государства
© РИА Новости / Мария Селиванова

Классический тульский пряник — прямоугольной формы, глазированный сверху. Начинка — повидло или сгущенное молоко.

Серийное производство началось в 1954 году и было приурочено к открытию Всесоюзной сельскохозяйственной выставки.

Прянику уже четверть века посвящен музей. Среди экспонатов — специальные доски для придания выпечке фигурной формы, разные виды упаковки, утварь пекарей.

Тула. Мастер-класс по изготовлению пряников на фабрике Ясная поляна
10 из 16

Классический тульский пряник — прямоугольной формы, глазированный сверху. Начинка — повидло или сгущенное молоко.

Серийное производство началось в 1954 году и было приурочено к открытию Всесоюзной сельскохозяйственной выставки.

Прянику уже четверть века посвящен музей. Среди экспонатов — специальные доски для придания выпечке фигурной формы, разные виды упаковки, утварь пекарей.

© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария Селиванова

Еще Тула — родина гармони. Именно здесь в начале XIX века братья Шкунаевы в домашней мастерской изготовили самые примитивные инструменты.

Рассмотреть их можно в музее "Гармони деда Филимона", расположенном на улице Менделеевской, недалеко от кремля.

Тула. Музей Гармони деда Филимона
11 из 16

Еще Тула — родина гармони. Именно здесь в начале XIX века братья Шкунаевы в домашней мастерской изготовили самые примитивные инструменты.

Рассмотреть их можно в музее "Гармони деда Филимона", расположенном на улице Менделеевской, недалеко от кремля.

© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария Селиванова

В коллекции — более 150 музыкальных инструментов: тульские, саратовские, орловские, елецкие, вологодские, нижегородские гармони, а также немецкий бандонеон и концертина. На некоторых дадут поиграть.

Тула. Экспонаты музея Гармони деда Филимона
12 из 16

В коллекции — более 150 музыкальных инструментов: тульские, саратовские, орловские, елецкие, вологодские, нижегородские гармони, а также немецкий бандонеон и концертина. На некоторых дадут поиграть.

© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария Селиванова

"Мы показываем самую длинную гармошку, самую маленькую — величиной с ладошку, самую звонкую и самую резную. А наша гордость — гармонь-сапог", — рассказывает экскурсовод, преподаватель тульского колледжа искусств имени Даргомыжского Николай Кузьмищев.

Новую жизнь сапогу 37 размера подарил мастер Семен Штырхунов, превратив его в музыкальный инструмент и произведение искусства.

Чтобы поиграть, нужно правую руку вставить в голенище, а левой взяться за каблук и немного потянуть.

Тула. Экспонат - гармонь-сапожок - музея Гармони деда Филимона
13 из 16

"Мы показываем самую длинную гармошку, самую маленькую — величиной с ладошку, самую звонкую и самую резную. А наша гордость — гармонь-сапог", — рассказывает экскурсовод, преподаватель тульского колледжа искусств имени Даргомыжского Николай Кузьмищев.

Новую жизнь сапогу 37 размера подарил мастер Семен Штырхунов, превратив его в музыкальный инструмент и произведение искусства.

Чтобы поиграть, нужно правую руку вставить в голенище, а левой взяться за каблук и немного потянуть.

© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария Селиванова

Улица Металлистов, протянувшаяся от кремля параллельно Казанской набережной, не так давно стала пешеходной. Ее называют тульским Арбатом. Большая часть построек — двухэтажные каменные дома XIX века, в которых разместились сувенирные и кондитерские магазины, кафе.

Тула. Улица Металлистов
14 из 16

Улица Металлистов, протянувшаяся от кремля параллельно Казанской набережной, не так давно стала пешеходной. Ее называют тульским Арбатом. Большая часть построек — двухэтажные каменные дома XIX века, в которых разместились сувенирные и кондитерские магазины, кафе.

© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария Селиванова

Здесь же — Музей советской игрушки. По указателю через арку заходите во внутренний двор — и вы на месте. У входа вас встречает детский автомобиль.

Тула. Здание музея советской игрушки
15 из 16

Здесь же — Музей советской игрушки. По указателю через арку заходите во внутренний двор — и вы на месте. У входа вас встречает детский автомобиль.

© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария Селиванова

Экспозиция занимает три комнаты. На полках — неваляшки, юла, мягкие игрушки, пирамидки, настольные игры, маски, мозаики, диафильмы, куклы.

Тула. Музей советской игрушки
16 из 16

Экспозиция занимает три комнаты. На полках — неваляшки, юла, мягкие игрушки, пирамидки, настольные игры, маски, мозаики, диафильмы, куклы.

© РИА Новости / Мария Селиванова
8950021
ТуризмТуризмФото - ТуризмТула
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