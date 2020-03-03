Город пряников, самоваров и оружия. На выходные — в Тулу

Тульский кремль начала XVI века — старейшее сооружение города. На его территории два собора: в Богоявленском сейчас филиал музея оружия, а Успенский возвращен Церкви. Правда, сейчас он закрыт на реставрацию, но не полностью. Туристы могут побывать в нижней части колокольни и увидеть фрески палехских иконописцев.
Тульский кремль начала XVI века — старейшее сооружение города. На его территории два собора: в Богоявленском сейчас филиал музея оружия, а Успенский возвращен Церкви. Правда, сейчас он закрыт на реставрацию, но не полностью. Туристы могут побывать в нижней части колокольни и увидеть фрески палехских иконописцев.
Рядом с кремлем — Казанская набережная с велодорожками, кофейными и пельменными киосками, а также арт-объектами. Тут есть, например, металлические деревья-бабочки, стальной конь, собранный из 14 тысяч приваренных друг к другу букв русского и латинского алфавитов. Отличное место для селфи!
Рядом с кремлем — Казанская набережная с велодорожками, кофейными и пельменными киосками, а также арт-объектами. Тут есть, например, металлические деревья-бабочки, стальной конь, собранный из 14 тысяч приваренных друг к другу букв русского и латинского алфавитов. Отличное место для селфи!
Еще можно сфотографироваться на резной деревянной лавке рядом с расписным самоваром.
Еще можно сфотографироваться на резной деревянной лавке рядом с расписным самоваром.
Одна из главных достопримечательностей города — государственный музей оружия, старейший в России (основан в 1873 году). Часть его коллекции хранится в Богоявленском соборе кремля.
Основное здание в форме старинного шлема-шишака построили восемь лет назад. На пяти этажах разместили стрелковое и холодное оружие, созданное тульскими мастерами. Самые старые экспонаты — XIV века.
Одна из главных достопримечательностей города — государственный музей оружия, старейший в России (основан в 1873 году). Часть его коллекции хранится в Богоявленском соборе кремля.
Основное здание в форме старинного шлема-шишака построили восемь лет назад. На пяти этажах разместили стрелковое и холодное оружие, созданное тульскими мастерами. Самые старые экспонаты — XIV века.
Часть вещей можно взять в руки: прицелиться из пулемета или подержать винтовку времен Первой мировой войны.
В коллекции есть как редкие экспонаты, например, "балерина" (легчайшая авиапушка весом 43 килограмма), крошечный трехграммовый револьвер "Бульдог" (с метра может пробить бумажный лист), самое скорострельное артиллерийское орудие (делает до 12 тысяч выстрелов в минуту), — так и хорошо всем знакомые автомат Калашникова и пистолет Макарова.
Знакомиться с оружием помогают голографические витрины и проекционные мини-кинотеатры.
Часть вещей можно взять в руки: прицелиться из пулемета или подержать винтовку времен Первой мировой войны.
В коллекции есть как редкие экспонаты, например, "балерина" (легчайшая авиапушка весом 43 килограмма), крошечный трехграммовый револьвер "Бульдог" (с метра может пробить бумажный лист), самое скорострельное артиллерийское орудие (делает до 12 тысяч выстрелов в минуту), — так и хорошо всем знакомые автомат Калашникова и пистолет Макарова.
Знакомиться с оружием помогают голографические витрины и проекционные мини-кинотеатры.
Чем лечили жителей города в XIX — начале XX века, показывают в музее "Старая тульская аптека". Лекарства здесь продавали с 1884 по 2011 год.
"Помещение восстановили таким, каким оно было при первых владельцах — семье Белявских. Дело вели три поколения фармацевтов. Мебель, витрины, люстры изготовили на заказ по документам, переданным потомками, — рассказывает экскурсовод Лариса Москаленко. — В торговом зале — склянки и банки с "родными" этикетками".
Чем лечили жителей города в XIX — начале XX века, показывают в музее "Старая тульская аптека". Лекарства здесь продавали с 1884 по 2011 год.
"Помещение восстановили таким, каким оно было при первых владельцах — семье Белявских. Дело вели три поколения фармацевтов. Мебель, витрины, люстры изготовили на заказ по документам, переданным потомками, — рассказывает экскурсовод Лариса Москаленко. — В торговом зале — склянки и банки с "родными" этикетками".
Самый популярный экспонат музея — блоха с золотыми подковками, изготовленными токарем Николаем Алдуниным. Ювелирную работу можно рассмотреть в микроскоп.
Это дань традициям: раньше в аптеки заходили не только купить снадобий, но и поглазеть на что-то необычное, например заспиртованных животных.
Самый популярный экспонат музея — блоха с золотыми подковками, изготовленными токарем Николаем Алдуниным. Ювелирную работу можно рассмотреть в микроскоп.
Это дань традициям: раньше в аптеки заходили не только купить снадобий, но и поглазеть на что-то необычное, например заспиртованных животных.
В двух залах музея "Тульские самовары", расположенного прямо у стен кремля, собраны образцы XVIII — XX веков. Не только металлические, но и фарфоровые, берестяные. В самый большой — декоративный — посетители могут даже зайти.
Еще тут хранятся личные вещи Ивана и Назара Лисициных, построивших первую самоварную фабрику в городе, и предметы, принадлежавшие другим местным купцам — Сомовым, Маликовым, Фоминым, Баташевым, Шемариным.
В двух залах музея "Тульские самовары", расположенного прямо у стен кремля, собраны образцы XVIII — XX веков. Не только металлические, но и фарфоровые, берестяные. В самый большой — декоративный — посетители могут даже зайти.
Еще тут хранятся личные вещи Ивана и Назара Лисициных, построивших первую самоварную фабрику в городе, и предметы, принадлежавшие другим местным купцам — Сомовым, Маликовым, Фоминым, Баташевым, Шемариным.
На главной площади, носящей имя Ленина, установлен бронзовый памятник знаменитому тульскому прянику с надписью "На счастье". Один из символов города известен с 1685 года.
На главной площади, носящей имя Ленина, установлен бронзовый памятник знаменитому тульскому прянику с надписью "На счастье". Один из символов города известен с 1685 года.
Классический тульский пряник — прямоугольной формы, глазированный сверху. Начинка — повидло или сгущенное молоко.
Серийное производство началось в 1954 году и было приурочено к открытию Всесоюзной сельскохозяйственной выставки.
Прянику уже четверть века посвящен музей. Среди экспонатов — специальные доски для придания выпечке фигурной формы, разные виды упаковки, утварь пекарей.
Классический тульский пряник — прямоугольной формы, глазированный сверху. Начинка — повидло или сгущенное молоко.
Серийное производство началось в 1954 году и было приурочено к открытию Всесоюзной сельскохозяйственной выставки.
Прянику уже четверть века посвящен музей. Среди экспонатов — специальные доски для придания выпечке фигурной формы, разные виды упаковки, утварь пекарей.
Еще Тула — родина гармони. Именно здесь в начале XIX века братья Шкунаевы в домашней мастерской изготовили самые примитивные инструменты.
Рассмотреть их можно в музее "Гармони деда Филимона", расположенном на улице Менделеевской, недалеко от кремля.
Еще Тула — родина гармони. Именно здесь в начале XIX века братья Шкунаевы в домашней мастерской изготовили самые примитивные инструменты.
Рассмотреть их можно в музее "Гармони деда Филимона", расположенном на улице Менделеевской, недалеко от кремля.
В коллекции — более 150 музыкальных инструментов: тульские, саратовские, орловские, елецкие, вологодские, нижегородские гармони, а также немецкий бандонеон и концертина. На некоторых дадут поиграть.
В коллекции — более 150 музыкальных инструментов: тульские, саратовские, орловские, елецкие, вологодские, нижегородские гармони, а также немецкий бандонеон и концертина. На некоторых дадут поиграть.
"Мы показываем самую длинную гармошку, самую маленькую — величиной с ладошку, самую звонкую и самую резную. А наша гордость — гармонь-сапог", — рассказывает экскурсовод, преподаватель тульского колледжа искусств имени Даргомыжского Николай Кузьмищев.
Новую жизнь сапогу 37 размера подарил мастер Семен Штырхунов, превратив его в музыкальный инструмент и произведение искусства.
Чтобы поиграть, нужно правую руку вставить в голенище, а левой взяться за каблук и немного потянуть.
"Мы показываем самую длинную гармошку, самую маленькую — величиной с ладошку, самую звонкую и самую резную. А наша гордость — гармонь-сапог", — рассказывает экскурсовод, преподаватель тульского колледжа искусств имени Даргомыжского Николай Кузьмищев.
Новую жизнь сапогу 37 размера подарил мастер Семен Штырхунов, превратив его в музыкальный инструмент и произведение искусства.
Чтобы поиграть, нужно правую руку вставить в голенище, а левой взяться за каблук и немного потянуть.
Улица Металлистов, протянувшаяся от кремля параллельно Казанской набережной, не так давно стала пешеходной. Ее называют тульским Арбатом. Большая часть построек — двухэтажные каменные дома XIX века, в которых разместились сувенирные и кондитерские магазины, кафе.
Улица Металлистов, протянувшаяся от кремля параллельно Казанской набережной, не так давно стала пешеходной. Ее называют тульским Арбатом. Большая часть построек — двухэтажные каменные дома XIX века, в которых разместились сувенирные и кондитерские магазины, кафе.
Здесь же — Музей советской игрушки. По указателю через арку заходите во внутренний двор — и вы на месте. У входа вас встречает детский автомобиль.
Здесь же — Музей советской игрушки. По указателю через арку заходите во внутренний двор — и вы на месте. У входа вас встречает детский автомобиль.
Экспозиция занимает три комнаты. На полках — неваляшки, юла, мягкие игрушки, пирамидки, настольные игры, маски, мозаики, диафильмы, куклы.
Экспозиция занимает три комнаты. На полках — неваляшки, юла, мягкие игрушки, пирамидки, настольные игры, маски, мозаики, диафильмы, куклы.