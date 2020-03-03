Лучшим отцам Башкирии вручат награды

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Общественная палата Республики Башкортостан учредила общественную награду "Отцовская доблесть", сообщили в пресс-службе организации. Наградой будут отмечены мужчины, ведущие здоровый образ жизни, пропагандирующие семейные ценности, а также принимающие активное участие в общественной жизни региона.
"Есть много общественных наград в сфере защиты детства и материнства, семьи, но впервые в нашей республике появилась награда для отцов. Мы знаем сотни, тысячи примеров отцов, которые создают какой-то иной мир для своих детей, в то же время они являются для них авторитетом. Они ответственно относятся к своей семье, и это совершенно разные семьи. Мы видим, что просто необходимо рассказывать об этих людях, об этих семьях", — прокомментировала председатель Общественной палаты республики Ольга Панчихина.
Общественную награду смогут получить отцы, проживающие в Башкирии не менее пяти лет и имеющие российское гражданство. Награжденными могут стать также мужчины, достойно воспитывающие усыновленных детей, и отцы, чьи дети погибли или пропали без вести при защите Отечества или его интересов.
Первая торжественная церемония награждения пройдет 24 июня — в День отца в России.