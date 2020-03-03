Лучшим отцам Башкирии вручат награды

"Есть много общественных наград в сфере защиты детства и материнства, семьи, но впервые в нашей республике появилась награда для отцов. Мы знаем сотни, тысячи примеров отцов, которые создают какой-то иной мир для своих детей, в то же время они являются для них авторитетом. Они ответственно относятся к своей семье, и это совершенно разные семьи. Мы видим, что просто необходимо рассказывать об этих людях, об этих семьях", — прокомментировала председатель Общественной палаты республики Ольга Панчихина.