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2020-03-03T12:55+0300
https://ria.ru/20200303/1565289837.html
Особенные люди учатся общаться с миром через искусство
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РИА Новости

Особенные люди учатся общаться с миром через искусство

08:00 03.03.2020 (обновлено: 12:55 03.03.2020)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПосетители на мастер-классе по лепке
Посетители на мастер-классе по лепке
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Люди с нарушениями развития могут общаться с окружающими через творчество или ремесла. Создавая кружки, раскрашивая тарелки и вылепливая фигурки, они учатся преодолевать стрессовые ситуации. А помогают им в этом специалисты московской студии-мастерской "Сундук", где создана комфортная среда и где с ними регулярно работают психологи, понимающие особенности таких людей.
Начался проект еще в 2013 году по одной из инициатив родителей, чьи дети имеют разные ментальные нарушения — ДЦП, расстройства аутистического спектра, шизофрению, биполярное расстройство, — но тем не менее смогли окончить Московский технологический колледж № 21.
Родители понимали, что, несмотря на диплом о среднем техническом образовании, их детям нет места на открытом рынке труда, и было принято решение создать мастерскую с инклюзивными условиями, где особенные люди могли бы проявить свои навыки. Сейчас в "Сундуке" занимаются люди с нарушениями самых разных возрастов, которые, может, и медленно, но вносят свой вклад в развитие творчества.

Мы не используем термин "работа", так как у нас с ребятами нет и не может быть трудовых договоров. Они получают пенсию по инвалидности, а это законодательно исключает возможность трудоустроиться", — рассказала РИА Новости нейропсихолог, преподаватель и руководитель мастерской социально-творческой инклюзии "Сундук" фонда "Единение" Нина Петровская.

Но в творческой мастерской людям с нарушениями дали возможность быть социально занятыми и при этом получать полезную для них реабилитацию. Осваивая ремесла, особенные работники не только творят, но и получают поддержку и психологическую помощь, а также учатся справляться с ежедневными хлопотами.
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"У нас есть выстроенная программа поддержки человека, у которого трудности в общении с внешним миром. Без терапии психолога всегда сложно закрепляются навыки общения с другими, и мы им помогаем получить эту уверенность", — сказала Петровская.
Тарелки, кружки, столярные изделия, фигурки, значки и игрушки — все это в мастерской делают особенные мастера. Именно так они получают новые навыки и, что куда важнее, учатся общаться, ведь без коммуникации с опытным наставником невозможно что-то произвести.

Мы стараемся, чтобы они как можно больше набирались опыта. Например, если с первого раза не получилось что-то сделать, не бросать, а попробовать еще раз. Все это с ними проговаривает психолог, и после такого тренинга ребята уже легче переносят домашние неудачи", — подчеркнула Петровская.

Также мастера сами расписывают, украшают и расшивают сувениры. Это для них тоже часть терапии, и как раз здесь они могут выплеснуть свои эмоции.
"Продукцию мы реализуем за пожертвования на городских ярмарках, люди охотно ее покупают, хвалят. И вот в этот момент ребята могут ощутить свою нужность, ведь их работа нравится и за нее готовы платить. Для них это очень важно", — отметила руководитель проекта.
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