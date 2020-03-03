Особенные люди учатся общаться с миром через искусство

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Люди с нарушениями развития могут общаться с окружающими через творчество или ремесла. Создавая кружки, раскрашивая тарелки и вылепливая фигурки, они учатся преодолевать стрессовые ситуации. А помогают им в этом специалисты московской студии-мастерской "Сундук", где создана комфортная среда и где с ними регулярно работают психологи, понимающие особенности таких людей.

Начался проект еще в 2013 году по одной из инициатив родителей, чьи дети имеют разные ментальные нарушения — ДЦП, расстройства аутистического спектра, шизофрению, биполярное расстройство, — но тем не менее смогли окончить Московский технологический колледж № 21.

Родители понимали, что, несмотря на диплом о среднем техническом образовании, их детям нет места на открытом рынке труда, и было принято решение создать мастерскую с инклюзивными условиями, где особенные люди могли бы проявить свои навыки. Сейчас в "Сундуке" занимаются люди с нарушениями самых разных возрастов, которые, может, и медленно, но вносят свой вклад в развитие творчества.

Мы не используем термин "работа", так как у нас с ребятами нет и не может быть трудовых договоров. Они получают пенсию по инвалидности, а это законодательно исключает возможность трудоустроиться", — рассказала РИА Новости нейропсихолог, преподаватель и руководитель мастерской социально-творческой инклюзии "Сундук" фонда "Единение" Нина Петровская.

Но в творческой мастерской людям с нарушениями дали возможность быть социально занятыми и при этом получать полезную для них реабилитацию. Осваивая ремесла, особенные работники не только творят, но и получают поддержку и психологическую помощь, а также учатся справляться с ежедневными хлопотами.

"У нас есть выстроенная программа поддержки человека, у которого трудности в общении с внешним миром. Без терапии психолога всегда сложно закрепляются навыки общения с другими, и мы им помогаем получить эту уверенность", — сказала Петровская.

Тарелки, кружки, столярные изделия, фигурки, значки и игрушки — все это в мастерской делают особенные мастера. Именно так они получают новые навыки и, что куда важнее, учатся общаться, ведь без коммуникации с опытным наставником невозможно что-то произвести.

Мы стараемся, чтобы они как можно больше набирались опыта. Например, если с первого раза не получилось что-то сделать, не бросать, а попробовать еще раз. Все это с ними проговаривает психолог, и после такого тренинга ребята уже легче переносят домашние неудачи", — подчеркнула Петровская.

Также мастера сами расписывают, украшают и расшивают сувениры. Это для них тоже часть терапии, и как раз здесь они могут выплеснуть свои эмоции.