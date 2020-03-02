Количество высаженных в Москве деревьев сравнили с фондом Нью-Йорка

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Около 650 тысяч деревьев высажено в Москве за 10 лет, это сравнимо с количеством деревьев, растущих в Нью-Йорке, сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
"Если взять Нью-Йорк - город, с которым нас традиционно сравнивают, хотя я думаю, что мы несравнимы, потому что Нью-Йорк находится на берегу океана, а мы - город на семи холмах, там произрастает 650 тысяч деревьев, получается, за 10 лет мы с нуля высадили Нью-Йорк. Я считаю, что это наша колоссальная заслуга", - рассказал Кульбачевский в ходе коллегии ведомства "Жизнь в зелёном цвете".
Также он отметил, что за десятилетие зеленый фонд Москвы пополнился 5,8 миллиона кустарников, то есть в общей сложности было высажено около 6,5 миллиона саженцев деревьев и кустарников.
"В 2019 году в парках, на ООПТ, вдоль улиц и магистралей, во дворах высадили 1,7 миллиона деревьев и кустарников: 79 тысяч деревьев и 1,6 миллиона кустарников", - сообщил руководитель департамента.
По его словам, в рамках программы "Миллион деревьев", за которую отвечает департамент, в 3060 московских дворах появились более 14 тысяч деревьев и 780 тысяч кустарников, а всего с 2013 года по этой программе в Москве высажено более 115 тысяч деревьев и 3 миллиона кустарников.
"На весенний период 2020 года запланирована высадка около 5,5 тысячи деревьев и около 350 тысяч кустарников: около 3500 деревьев и почти 300 тысяч кустарников на дворовых территориях по результатам голосования на портале "Активный гражданин", 1300 деревьев и 50 тысяч кустарников на 157 объектах социальной сферы, около 700 деревьев на местах утраченных сухостойных и аварийных ("Лунка в лунку")", - добавил Кульбачевский.