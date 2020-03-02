Количество высаженных в Москве деревьев сравнили с фондом Нью-Йорка

"Если взять Нью-Йорк - город, с которым нас традиционно сравнивают, хотя я думаю, что мы несравнимы, потому что Нью-Йорк находится на берегу океана, а мы - город на семи холмах, там произрастает 650 тысяч деревьев, получается, за 10 лет мы с нуля высадили Нью-Йорк. Я считаю, что это наша колоссальная заслуга", - рассказал Кульбачевский в ходе коллегии ведомства "Жизнь в зелёном цвете".