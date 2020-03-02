Всемирный банк готов помочь странам в борьбе с коронавирусом

Люди, одетые в защитные маски

Люди, одетые в защитные маски

"МВФ и Группа Всемирного банка готовы помочь нашим странам-членам справиться с человеческой трагедией и экономическим уроном, вызванным вирусом COVID-19. Мы активно взаимодействуем с международными учреждениями и властями страны, уделяя особое внимание бедным странам, где системы здравоохранения являются самыми слабыми, а люди наиболее уязвимы", - говорится в сообщении.

"Мы будем использовать все наши доступные инструменты в максимально возможной степени, включая экстренное финансирование, рекомендации по вопросам политики и техническую помощь", - добавляется в сообщении.

В частности группа намерена использовать механизмы быстрого финансирования, которые могут помочь странам "укрепить национальные системы эпиднадзора за здоровьем и предпринять ответные меры, имеющие решающее значение для сдерживания распространения этой и любых будущих вспышек".

В заявлении подчеркивается, что в борьбе с вирусом на первое место выходит международное сотрудничество.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.