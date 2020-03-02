Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-02T21:25+0300
https://ria.ru/20200302/1567120103.html
Всемирный банк готов помочь странам в борьбе с коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/1d/1565540681_0:122:3072:1850_1036x0_80_0_0_efe89bb73c44027be76a959b30abe155.jpg
РИА Новости

Всемирный банк готов помочь странам в борьбе с коронавирусом

21:24 02.03.2020 (обновлено: 21:25 02.03.2020)
704
© REUTERS / Alexandros AvramidisЛюди, одетые в защитные маски
Люди, одетые в защитные маски
© REUTERS / Alexandros Avramidis
Люди, одетые в защитные маски
ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Группа Всемирного банка (Международный валютный фонд и Всемирный банк) готова поддержать страны, экономику которых затронули последствия вспышки коронавируса, говорится в заявлении глав МВФ и ВБ Кристалины Георгиевой и Дэвида Малпасса, которое распространила пресс-служба МВФ.
"МВФ и Группа Всемирного банка готовы помочь нашим странам-членам справиться с человеческой трагедией и экономическим уроном, вызванным вирусом COVID-19. Мы активно взаимодействуем с международными учреждениями и властями страны, уделяя особое внимание бедным странам, где системы здравоохранения являются самыми слабыми, а люди наиболее уязвимы", - говорится в сообщении.
Туристы в медицинских масках на площади Святого Марко в Венеции. 24 февраля 2020
26 февраля, 13:17
На грани истерии: страх перед коронавирусом меняет жизнь европейцев
"Мы будем использовать все наши доступные инструменты в максимально возможной степени, включая экстренное финансирование, рекомендации по вопросам политики и техническую помощь", - добавляется в сообщении.
В частности группа намерена использовать механизмы быстрого финансирования, которые могут помочь странам "укрепить национальные системы эпиднадзора за здоровьем и предпринять ответные меры, имеющие решающее значение для сдерживания распространения этой и любых будущих вспышек".
В заявлении подчеркивается, что в борьбе с вирусом на первое место выходит международное сотрудничество.
Пассажир в терминале F в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина в Москве
Вчера, 16:06
Симптомы коронавируса: как распознать болезнь
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2912, излечились почти 44,5 тысячи. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 58 странах, число зараженных превысило 7 тысяч, скончались 104 человека.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
052008
Обсудить 2
Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыКристалина ГеоргиеваВОЗМВФВсемирный банкКитайЭкономика
Рекомендуем
Участники украинской поп-группы Artik & Asti Анна Дзюба и Артем Умрихин
Солистка группы Artik & Asti стала крестной мамой
Картина из серии Подсолнухи Винсента Ван Гога
"Подсолнухи" Ван Гога задержал в Токио коронавирус
Профилактические меры против распространения коронавируса COVID-19 в Сеуле
Число заболевших коронавирусом за пределами Китая превысило семь тысяч
Женщина в маске в центре Милана
В Италии число зараженных коронавирусом выросло за сутки в 1,5 раза
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
Пушков рассказал о важности ответа Путина Эрдогану
Дезинфекция улиц в Дэгу, Южная Корея
Южную Корею охватывает эпидемия коронавируса
Медицинские работники во временном госпитале для лечения пациентов с коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй
В Эквадоре сообщили о пяти новых случаях коронавируса
Медицинские работники в защитных костюмах во временной больнице в городе Ухань
В Китае число новых случаев COVID-19 оказалось самым низким за 40 дней
Машины скорой помощи, подготовленные для перевозки больных коронавирусом в Тэгу, Южная Корея. 23 февраля 2020
В Южной Корее лидер секты, откуда пошло заражение COVID-19, извинился
Медицинские работники проводят дезинфекцию на станции метро в Сеуле, Южная Корея. 28 декабря 2020
Ученые рассказали, кого защитит создаваемая вакцина от коронавируса
Туристы на одной из улиц Милана
Во Франции число зараженных коронавирусом увеличилось до 130
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
ВЦИОМ: россияне поддержали идею о частичной русификации богослужения
Дезинфекция автобуса в аэропорту Ной Бай в Ханое
Ученые сообщили сроки начала применения вакцины от коронавируса
Медицинский работник в защитном костюме во временной больнице для лечения пациентов с новым коронавирусом в городе Ухань, провинция Хубэй
В Китае число жертв коронавируса достигло 2912 человек
Автомобиль скорой помощи в США
В США впервые зафиксировали смерть от коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:32Суд снизил иск к экс-мэру Владивостока до 1,4 миллиарда рублей
06:24В США похвалили Россию за сотрудничество по Договору по открытому небу
06:22Прокурор попросил два года для срочника, избившего Шамсутдинова
06:10В НП "ГЛОНАСС" разрабатывают сервис для оповещения о свободных полосах
06:04В Россию вернулись задержанные в аэропорту Сеула россияне
06:03Люблинский суд Москвы проведет прения сторон по делу "Нового величия"
05:59Суд в США "реанимировал" дело об электронной переписке Хиллари Клинтон
05:55В США рассказали о планах испытать перехватчик гиперзвукового оружия
05:54Израильский министр заявил, что четвертые выборы будут нелегитимны
05:50В России создается новый полицейский бронеавтомобиль
05:41В КНДР заявили, что в понедельник провели артиллерийские учения
05:36Эксперты назвали пятерку наиболее подверженных кибератакам отраслей
05:25В ЕАО ученые исследуют тигров для создания "коридора" в Китай
05:20Apple готова выплатить до $500 млн за замедление работы старых iPhone
05:16Нетаньяху во вторник обсудит с правыми партиями формирование кабмина
05:07В Saxo Bank рассказали о перспективах конопляного бизнеса
04:54В Башкирии заключенным предложили есть съедобными ложками
04:51Нетаньяху прокомментировал данные exit poll
04:44В Забайкалье полностью восстановили движение на месте схода 12 вагонов
04:41Космонавты будут добираться на орбиту на "Ангаре" дольше, чем Гагарин
Лента новостейМолния