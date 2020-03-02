В Ираке выявили пять новых случаев заражения коронавирусом

Люди в медицинских масках на улице столицы Ирана города Тегеран

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Пять новых случаев заражения Пять новых случаев заражения коронавирусом выявлены в Ираке , говорится в заявлении министерства здравоохранения страны.

"Министерство здравоохранения и окружающей среды выявило пять новых подтвержденных случаев коронавируса, три из них в Багдаде, один случай в Майсане и пятый в Наджафе", - сообщило министерство в Facebook.

Таким образом, по информации минздрава Ирака, общее число зараженных в стране составило 26 человек.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.