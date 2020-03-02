В Ираке выявили пять новых случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Пять новых случаев заражения коронавирусом выявлены в Ираке, говорится в заявлении министерства здравоохранения страны.
"Министерство здравоохранения и окружающей среды выявило пять новых подтвержденных случаев коронавируса, три из них в Багдаде, один случай в Майсане и пятый в Наджафе", - сообщило министерство в Facebook.
Таким образом, по информации минздрава Ирака, общее число зараженных в стране составило 26 человек.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса
Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2912, излечились почти 44,5 тысячи. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 61 стране, число зараженных превысило 8,7 тысячи, скончались 127 человек.