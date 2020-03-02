Плехановку эвакуировали после сообщения о минировании

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Свыше 4 тысяч человек эвакуировали из Российского экономического университета имени Плеханова и общежития вуза в Москве после анонимного сообщения с угрозой минирования, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Из Российского экономического университета имени Плеханова и общежития учебного заведения после угрозы взрыва эвакуировали более 4 тысяч человек", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в настоящее время сотрудники оперативных служб проводят проверки.