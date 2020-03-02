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Плехановку эвакуировали после сообщения о минировании
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РИА Новости

Плехановку эвакуировали после сообщения о минировании

16:40 02.03.2020
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© Фото : ЦККиСО РЭУ им. Г. В. ПлехановаРоссийский экономический университет имени Г.В. Плеханова
Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова
© Фото : ЦККиСО РЭУ им. Г. В. Плеханова
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Свыше 4 тысяч человек эвакуировали из Российского экономического университета имени Плеханова и общежития вуза в Москве после анонимного сообщения с угрозой минирования, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Из Российского экономического университета имени Плеханова и общежития учебного заведения после угрозы взрыва эвакуировали более 4 тысяч человек", - сказал собеседник агентства.
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