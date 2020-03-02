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Комитет ГД одобрил корректировку параметров бюджета ПФР
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РИА Новости

Комитет ГД одобрил корректировку параметров бюджета ПФР

14:56 02.03.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Бюджетный комитет Госдумы одобрил законопроект о корректировке параметров бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2020-2022 годы. На рассмотрение Думы документ будет вынесен 4 марта.
Законопроект, внесенный правительством, подготовлен в целях исполнения основных мероприятий послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию от 15 января 2020 года, а также на основе уточненного среднесрочного прогноза социально-экономического развития России.
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Документ увеличивает доходы бюджета ПФР в 2020 году на 13,5 миллиарда рублей, до 8 триллионов 937,3 миллиарда рублей (7,9% ВВП), расходы - на 104,2 миллиарда до 9 триллионов 146,5 миллиарда рублей (8% ВВП). В результате дефицит бюджета фонда составит 209,2 миллиарда рублей (0,18% ВВП).
Общий объем доходов бюджета ПФР на 2021 год увеличивается на 177,5 миллиарда рублей, до 9,474 триллиона рублей (7,9% ВВП), на 2022 год - на 232,3 миллиарда, до 9 триллионов 953,1 миллиарда рублей (7,7% ВВП), расходов - на 176,2 миллиарда, до 9 триллионов 501,2 миллиарда рублей (7,9% ВВП) и на 263,6 миллиарда, до 9 триллионов 965,9 миллиарда рублей (7,7% ВВП) соответственно. Таким образом, дефицит бюджета фонда составит в 2021 году 27,2 миллиарда рублей, а в 2022 году - 12,8 миллиарда.
Расходы на выплату материнского капитала в связи с реализацией послания президента в 2020 году увеличиваются на 111,88 миллиарда рублей, до 428,09 миллиарда, в 2021 году – на 193,6 миллиарда, до 522,07 миллиарда, в 2022 году – на 282,65 миллиарда, до 582,12 миллиарда рублей.
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