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Экспорт нефти из РФ в Белоруссию в январе-феврале сократился на 76%
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РИА Новости

Экспорт нефти из РФ в Белоруссию в январе-феврале сократился на 76%

14:23 02.03.2020
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© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в фотобанкМозырский нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии
Мозырский нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии
© РИА Новости / Андрей Александров
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Экспорт нефти из России в Белоруссию в январе-феврале текущего года сократился на 76% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 709,1 тысячи тонн, при этом плановый объем поставок за эти два месяца предполагал экспорт в размере 3,851 миллиона тонн, говорится в материалах Центрального диспетчерского управления ТЭК (ЦДУ ТЭК).
В том числе на Мозырский НПЗ в январе-феврале было поставлено 170,9 тысяч тонн при задании в 2,14 миллиона, на Новополоцкий НПЗ - 538,3 тысячи при задании в 1,711 миллиона.
В феврале на Мозырский НПЗ было поставлено 104,7 тысячи тонн российской нефти при задании в 1,034 миллиона, на Новополоцкий НПЗ – 197,2 тысячи тонн при задании в 827 тысячи.
Межправительственные договоренности между РФ и Белоруссией предусматривают, что объем ежегодных беспошлинных поставок нефти из России в Белоруссию составляют 24 миллиона тонн, из которых 18 миллионов перерабатываются на белорусских НПЗ. Еще 6 миллионов тонн нефти Белоруссия с 2017 года имеет право реэкспортировать с зачислением пошлин также в свой бюджет. Этот механизм в белорусском правительстве называли "перетаможкой".
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
26 февраля, 08:48
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Но относительно текущего года Белоруссия и РФ не договорились об условиях поставки нефти, в результате РФ с 1 января прекратила подачу нефти для обоих белорусских НПЗ. Переработка на них была существенно снижена. Затем прокачка нефти на НПЗ частично возобновилась за счет поставок компаниями группы "Сафмар" Михаила Гуцериева.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко при этом неоднократно говорил, что страна активно ищет источники поставок нефти, альтернативной российской. В правительстве Белоруссии сообщали, что в качестве альтернативы Минск рассматривает поставки нефти с Украины, из Польши, стран Балтии, Казахстана и Азербайджана.
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияРоссия
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