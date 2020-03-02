Экспорт нефти из РФ в Белоруссию в январе-феврале сократился на 76%

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Экспорт нефти из России в Белоруссию в январе-феврале текущего года сократился на 76% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 709,1 тысячи тонн, при этом плановый объем поставок за эти два месяца предполагал экспорт в размере 3,851 миллиона тонн, говорится в материалах Центрального диспетчерского управления ТЭК ( Экспорт нефти из России в Белоруссию в январе-феврале текущего года сократился на 76% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 709,1 тысячи тонн, при этом плановый объем поставок за эти два месяца предполагал экспорт в размере 3,851 миллиона тонн, говорится в материалах Центрального диспетчерского управления ТЭК ( ЦДУ ТЭК ).

В том числе на Мозырский НПЗ в январе-феврале было поставлено 170,9 тысяч тонн при задании в 2,14 миллиона, на Новополоцкий НПЗ - 538,3 тысячи при задании в 1,711 миллиона.

В феврале на Мозырский НПЗ было поставлено 104,7 тысячи тонн российской нефти при задании в 1,034 миллиона, на Новополоцкий НПЗ – 197,2 тысячи тонн при задании в 827 тысячи.

Межправительственные договоренности между РФ и Белоруссией предусматривают, что объем ежегодных беспошлинных поставок нефти из России в Белоруссию составляют 24 миллиона тонн, из которых 18 миллионов перерабатываются на белорусских НПЗ. Еще 6 миллионов тонн нефти Белоруссия с 2017 года имеет право реэкспортировать с зачислением пошлин также в свой бюджет. Этот механизм в белорусском правительстве называли "перетаможкой".

Но относительно текущего года Белоруссия и РФ не договорились об условиях поставки нефти, в результате РФ с 1 января прекратила подачу нефти для обоих белорусских НПЗ. Переработка на них была существенно снижена. Затем прокачка нефти на НПЗ частично возобновилась за счет поставок компаниями группы "Сафмар" Михаила Гуцериева.