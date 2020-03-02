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2020-03-02T14:16+0300
https://ria.ru/20200302/1566852035.html
Химик объяснил, почему участники вечеринки с сухим льдом были обречены
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РИА Новости

Химик объяснил, почему участники вечеринки с сухим льдом были обречены

14:16 02.03.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВывеска банного клуба "Девятый вал" в Москве, где после купания в бассейне с сухим льдом погибли три человека
Вывеска банного клуба Девятый вал в Москве, где после купания в бассейне с сухим льдом погибли три человека
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Участники вечеринки в банном комплексе в Москве не могли бы почувствовать угрозу удушья от углекислого газа, поскольку он не имеет цвета и запаха, но избежали бы смерти, если бы лучше учили химию в школе и подумали о своих действиях заранее, полагает ведущий научный сотрудник Института нефтехимического синтеза им. А.В.Топчиева Михаил Нечаев.

"Возможность (избежать смерти - Прим. ред.) была - учить химию в школе. 25 килограммов - это при комнатной температуре более 10 кубометров газа. Более чем достаточно, чтобы задохнуться в бассейне. Никакой химической реакции не было. Только физический процесс испарения углекислого газа (из сухого льда - Прим. ред.) под действием теплой воды. Углекислый газ без цвета и запаха. Почувствовать ничего было нельзя. Только включить голову и подумать, что вы и окружающие делаете", - сказал он РИА Новости.

По его мнению, школьных знаний по физике и химии было более чем достаточно, чтобы не оказаться в такой ситуации.
При этом, если бы количество сухого льда, а соответственно, и образовавшегося углекислого газа, было в разы меньше, то участники вечеринки могли бы выжить, отметил ученый.
Двадцать восьмого февраля 2020 года в банном комплексе, расположенном в Коломенском проезде города Москвы, компания из 18 человек отмечала день рождения. В результате использования сухого льда двое посетителей скончались на месте происшествия, один - позже в реанимации.
Вывеска банного клуба Девятый вал в Москве, где после купания в бассейне с сухим льдом погибли три человека
29 февраля, 16:21
СМИ назвали причину гибели гостей на вечеринке в банном комплексе
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