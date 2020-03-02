Химик объяснил, почему участники вечеринки с сухим льдом были обречены

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Участники вечеринки в банном комплексе в Москве не могли бы почувствовать угрозу удушья от углекислого газа, поскольку он не имеет цвета и запаха, но избежали бы смерти, если бы лучше учили химию в школе и подумали о своих действиях заранее, полагает ведущий научный сотрудник Института нефтехимического синтеза им. А.В.Топчиева Михаил Нечаев.
"Возможность (избежать смерти - Прим. ред.) была - учить химию в школе. 25 килограммов - это при комнатной температуре более 10 кубометров газа. Более чем достаточно, чтобы задохнуться в бассейне. Никакой химической реакции не было. Только физический процесс испарения углекислого газа (из сухого льда - Прим. ред.) под действием теплой воды. Углекислый газ без цвета и запаха. Почувствовать ничего было нельзя. Только включить голову и подумать, что вы и окружающие делаете", - сказал он РИА Новости.
По его мнению, школьных знаний по физике и химии было более чем достаточно, чтобы не оказаться в такой ситуации.
При этом, если бы количество сухого льда, а соответственно, и образовавшегося углекислого газа, было в разы меньше, то участники вечеринки могли бы выжить, отметил ученый.
Двадцать восьмого февраля 2020 года в банном комплексе, расположенном в Коломенском проезде города Москвы, компания из 18 человек отмечала день рождения. В результате использования сухого льда двое посетителей скончались на месте происшествия, один - позже в реанимации.
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