Химик объяснил, почему участники вечеринки с сухим льдом были обречены

"Возможность (избежать смерти - Прим. ред.) была - учить химию в школе. 25 килограммов - это при комнатной температуре более 10 кубометров газа. Более чем достаточно, чтобы задохнуться в бассейне. Никакой химической реакции не было. Только физический процесс испарения углекислого газа (из сухого льда - Прим. ред.) под действием теплой воды. Углекислый газ без цвета и запаха. Почувствовать ничего было нельзя. Только включить голову и подумать, что вы и окружающие делаете", - сказал он РИА Новости.