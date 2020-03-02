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В Брюсселе пройдет совещание по подготовке встречи глав МИД Евросоюза
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РИА Новости

В Брюсселе пройдет совещание по подготовке встречи глав МИД Евросоюза

14:16 02.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 2 мар - РИА Новости. Совещание послов стран-членов Европейского союза пройдет в Брюсселе в понедельник для подготовки Совета по иностранным делам ЕС, к которому накануне призвал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Об этом в Twitter сообщила представитель пресс-службы ЕС Даниэла Лензу.
"Послы стран-членов ЕС обсудят сегодня после полудня подготовку к внеочередному Совету по иностранным делам, созванному Боррелем", - говорится в сообщении.
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Накануне верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель призвал провести на наступившей неделе внеочередное заседание Совета Евросоюза по иностранным делам для обсуждения текущей ситуации в Сирии.
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Жозеп БоррельБрюссельЕвросоюзСирияВ мире
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