В Брюсселе пройдет совещание по подготовке встречи глав МИД Евросоюза

БРЮССЕЛЬ, 2 мар - РИА Новости. Совещание послов стран-членов Европейского союза пройдет в Брюсселе в понедельник для подготовки Совета по иностранным делам ЕС, к которому накануне призвал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Об этом в Twitter сообщила представитель пресс-службы ЕС Даниэла Лензу.
"Послы стран-членов ЕС обсудят сегодня после полудня подготовку к внеочередному Совету по иностранным делам, созванному Боррелем", - говорится в сообщении.
Накануне верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель призвал провести на наступившей неделе внеочередное заседание Совета Евросоюза по иностранным делам для обсуждения текущей ситуации в Сирии.