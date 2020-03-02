Вторая гражданка Молдавии заразилась в Италии коронавирусом

Туристы в масках на одной из улиц Милана

КИШИНЕВ, 2 мар — РИА Новости. У второй гражданки У второй гражданки Молдавии в Италии диагностирован коронавирус , в понедельник пресс-служба молдавского МИД.

МИД Молдавии 28 февраля сообщил о первом случае заражения коронавирусом гражданина старны. Заболела молдаванка, работающая в Италии сиделкой, до этого коронавирус был диагностирован у ее подопечной.

"По данным итальянских властей, у второго гражданина Молдавии в Италии, который вступал в контакт с первым человеком, зараженным вирусом COVID - 19, анализы дали положительный результат", - говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД.

В министерстве уточнили, что коронавирус диагностирован у женщины, в настоящее время она находится на карантине у себя дома, госпитализация не требуется.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.