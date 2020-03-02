Пакистан закрыл переход на границе с Афганистаном из-за коронавируса

На границе Пакистана и Афганистана . Архивное фото

На границе Пакистана и Афганистана

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 мар – РИА Новости. Пакистан начиная со второго марта на неделю закрыл погранпереход на границе с Афганистаном из-за коронавируса, сообщает телеканал ARY News со ссылкой на министерство внутренних дел страны.

Власти Пакистана озабочены возможным распространением нового коронавируса. Ранее Исламабад закрыл границу с Ираном после того, как в этой стране из-за нового коронавируса погибли 43 человека и заболели 543.

Афганистан на прошлой неделе сообщил об одном заболевшем COVID-19, приехавшем из Ирана.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.