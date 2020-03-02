Силовики обстреляли автомобиль в Донбассе, заявили в ЛНР

"Группа боевиков из состава 1-й роты 130-го разведывательного батальона Вооруженных сил Украины (действующего в Сокольниках - ред.), находящегося в оперативном подчинении командующего оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Север", открыла огонь с применением противотанкового ракетного комплекса по гражданскому автомобилю марки УАЗ, двигающемуся по автодороге в районе населенного пункта Сокольники (под контролем ЛНР, - ред.). В результате прямого попадания в автомобиль один пассажир погиб, один получил ранения", - заявил Лещенко.

Начальник управления Народной милиции республики добавил, что оба мирных жителя подверглись атаке "в результате террористического акта". Народная милиция располагает фамилиями участников диверсионно-разведывательной группы и опубликовала их на официальном сайте ведомства.

"Все материалы по результатам преступных действий переданы в Генеральную прокуратуру ЛНР для приобщения к уголовному делу в отношении выше указанных военных преступников. Мы призываем Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ остановить агрессию киевских силовиков, в результате которой продолжают гибнуть ни в чем неповинные люди", - заявил Лещенко.