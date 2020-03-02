Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-02T13:14+0300
https://ria.ru/20200302/1566795820.html
Силовики обстреляли автомобиль в Донбассе, заявили в ЛНР
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564926475_0:99:3072:1827_1036x0_80_0_0_b5d909dbbb9e3ba2ba69b97e18d7706a.jpg
РИА Новости

Силовики обстреляли автомобиль в Донбассе, заявили в ЛНР

13:14 02.03.2020
344
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ЛНР
Военнослужащие Народной милиции ЛНР
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Военнослужащие Народной милиции ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 2 мар - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли гражданский автомобиль у линии соприкосновения в Донбассе, один человек погиб и один ранен, заявил в понедельник журналистам начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко.
"Группа боевиков из состава 1-й роты 130-го разведывательного батальона Вооруженных сил Украины (действующего в Сокольниках - ред.), находящегося в оперативном подчинении командующего оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Север", открыла огонь с применением противотанкового ракетного комплекса по гражданскому автомобилю марки УАЗ, двигающемуся по автодороге в районе населенного пункта Сокольники (под контролем ЛНР, - ред.). В результате прямого попадания в автомобиль один пассажир погиб, один получил ранения", - заявил Лещенко.
Сотрудники ОБСЕ в зоне отведения сил на Донбассе
Вчера, 17:54
ЛНР призвала ОБСЕ препятствовать силовикам в обстрелах Донбасса
Начальник управления Народной милиции республики добавил, что оба мирных жителя подверглись атаке "в результате террористического акта". Народная милиция располагает фамилиями участников диверсионно-разведывательной группы и опубликовала их на официальном сайте ведомства.
"Все материалы по результатам преступных действий переданы в Генеральную прокуратуру ЛНР для приобщения к уголовному делу в отношении выше указанных военных преступников. Мы призываем Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ остановить агрессию киевских силовиков, в результате которой продолжают гибнуть ни в чем неповинные люди", - заявил Лещенко.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
1100111
Обсудить 2
ДонбассЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВ мире
Рекомендуем
Экс-командир добровольческого батальона Айдар, народный депутат Сергей Мельничук
В Греции по запросу России задержали бывшего командира "Айдара"
Сотрудники ОБСЕ в зоне отведения сил на Донбассе
ЛНР призвала ОБСЕ препятствовать силовикам в обстрелах Донбасса
Окно жилого дома, разбитое осколком снаряда, в Донбассе
В ЛНР заявили о минометном обстреле поселка в Донбассе
Линии электропередач
В ЛНР не могут восстановить электроснабжение в поселке из-за обстрела
Кадры с места гибели отца и дочери на масленичных гуляньях
Появилось видео с места гибели отца и дочери на масленичных гуляньях
Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования на северо-востоке Сирии
Песков ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии
Турецкие военные ведут огонь по позициям правительственных войск Сирии в провинции Идлиб
Турецкие военные сбили два сирийских самолета
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
Пушков рассказал о важности ответа Путина Эрдогану
Виталий Ромас
Задержанный в ЛНР стрингер "России сегодня" попал в базу "Миротворца"
Дмитрий Козак
Россия и Украина провели переговоры по обмену пленных
Солдаты ВСУ на линии разграничения в Донбассе
В ЛНР пять человек погибли и шесть ранены в феврале из-за обстрелов
Самолет F-16 ВВС Турции
Источник рассказал о турецких истребителях, сбивших сирийские самолеты
Акция памяти Георгиевская ленточка
В Раде назвали отказ от празднования Дня Победы цинизмом
Председатель правительства Михаил Мишустин на совещании президента России Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности
Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров
Алексей Гончарук и Владимир Зеленский
"Зеркало недели" связало конфликт Зеленского и Гончарука с Коломойским
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:55Глава Минэкономразвития оценил последствия коронавируса для России
15:54Эксперты музея памяти жертв Холокоста изучат архивы папы Пия XII
15:54Правящая в Таджикистане партия получила большинство мест в парламенте
15:54В Башкирии грузовик врезался в школьный автобус
15:54Турция нейтрализовала 32 члена курдских формирований на севере Сирии
15:51Украинский подросток дважды за неделю угнал маршрутку
15:51СК завел дело из-за связи астраханской учительницы с девятиклассником
15:51Турпоток из Китая в Таиланд и Камбоджу упал на 80 процентов
15:46В Азербайджане закрывают все учебные заведения для дезинфекции
15:43Пристайко заявил о готовности к отставке, если этого захочет Зеленский
15:41Ученые обнаружили признаки ДНК в костях динозавров
15:38В Москве клиент изнасиловал и ограбил массажистку, сообщили СМИ
15:37В Германии прокомментировали ситуацию с беженцами на границе Греции
15:36В ЕК оценили необходимость мер поддержки экономики из-за коронавируса
15:36Немецкий министр отказался пожать руку Меркель из-за коронавируса
15:34В Германии оценили слова Эрдогана о пути для беженцев в Европу
15:31Дело Константина Котова вернули в Мосгорсуд
15:31Скабеева оценила реакцию блогерши на трагедию в банном комплексе
15:31ФАС подозревает наличие картельных сговоров на рынке медицинских масок
15:26В Екатеринбурге стрела строительного крана упала и повисла на проводах
Лента новостейМолния