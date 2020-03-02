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В Бельгии за выходные зафиксировали шесть случаев коронавируса
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РИА Новости

В Бельгии за выходные зафиксировали шесть случаев коронавируса

13:12 02.03.2020 (обновлено: 14:04 02.03.2020)
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© AP Photo / Lapresse/ Claudio FurlanДевушка в медицинской маске
Девушка в медицинской маске
© AP Photo / Lapresse/ Claudio Furlan
Девушка в медицинской маске
БРЮССЕЛЬ, 2 мар - РИА Новости. Шесть новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали власти Бельгии за минувшие выходные, сообщила министр здравоохранения страны Мэгги де Блок на которую ссылается телеканал RTBF.
Ранее бельгийские СМИ сообщали о двух новых зараженных.
"Министр здравоохранения Мэгги де Блок сообщила о шести подтвержденных случаях заражения на бельгийской территории за минувшие выходные", - говорится в сообщении телеканала.
В эту цифру не входит пациент, который в начале февраля был эвакуирован из китайского Уханя и переболел коронавирусом в карантине на бельгийской территории.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2912, излечились почти 44,5 тысячи. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 58 странах, число зараженных превысило 7 тысяч, скончались 104 человека.
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