В Бельгии за выходные зафиксировали шесть случаев коронавируса

БРЮССЕЛЬ, 2 мар - РИА Новости. Шесть новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали власти Шесть новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали власти Бельгии за минувшие выходные, сообщила министр здравоохранения страны Мэгги де Блок на которую ссылается телеканал RTBF

Ранее бельгийские СМИ сообщали о двух новых зараженных.

"Министр здравоохранения Мэгги де Блок сообщила о шести подтвержденных случаях заражения на бельгийской территории за минувшие выходные", - говорится в сообщении телеканала.

В эту цифру не входит пациент, который в начале февраля был эвакуирован из китайского Уханя и переболел коронавирусом в карантине на бельгийской территории.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.