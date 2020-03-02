В Андорре сообщили о первом случае заражения коронавирусом

Женщина в маске в центре Милана. Архивное фото

Женщина в маске в центре Милана

"Министерство здравоохранения активирует протоколы в связи со случаем (заражения) коронавирусом. Представители минздрава подтверждают, что анализы 20-летнего пациента... оказались положительными", - говорится в сообщении.

По данным газеты Periodico , заразившийся ранее побывал в Милане . В субботу он был госпитализирован в одну из местных больниц. Также под домашнее наблюдение были помещены два человека, которые летели в одном самолете с зараженным.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.