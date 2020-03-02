Синоптики рассказали о погоде в Москве в первую неделю весны

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Предстоящая неделя в Москве окажется преимущественно облачной, местами пройдут дожди, наиболее теплый день ожидается в четверг – воздух прогреется до плюс 10, сообщила РИА Новости главный специалист московского "Метеобюро" Татьяна Позднякова.
"В начале недели будет преобладать облачная погода с прояснениями и небольшими осадками, преимущественно в виде дождя. Температура в ночные часы будет положительной, где-то в пределах плюс 1-3", - сообщила Позднякова.
По ее словам, температура в дневные часы будет постепенно повышаться, во вторник воздух прогреется до плюс 4-6 градусов, в среду – до плюс 6-8. В пятницу и субботу погода будет более облачной с небольшим дождем, температура в ночные часы останется довольно высокой, в пределах плюс 4-6 градусов, днем – около 8-10 градусов.
"Наиболее теплый день ожидается 5 числа, температура в Москве – около 10 градусов тепла. В последующие дни к нам приблизится уже новый атлантический циклон... Температура воздуха будет существенно выше нормы, потому что пока для этих чисел марта температура у нас отрицательная, около минус 5 градусов", - заключила синоптик