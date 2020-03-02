Синоптики рассказали о погоде в Москве в первую неделю весны

"В начале недели будет преобладать облачная погода с прояснениями и небольшими осадками, преимущественно в виде дождя. Температура в ночные часы будет положительной, где-то в пределах плюс 1-3", - сообщила Позднякова.

По ее словам, температура в дневные часы будет постепенно повышаться, во вторник воздух прогреется до плюс 4-6 градусов, в среду – до плюс 6-8. В пятницу и субботу погода будет более облачной с небольшим дождем, температура в ночные часы останется довольно высокой, в пределах плюс 4-6 градусов, днем – около 8-10 градусов.