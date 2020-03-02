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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-03-02T11:13+0300
https://ria.ru/20200302/1566667349.html
Россиянка рассказала о жизни в Африне под контролем боевиков
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РИА Новости

Россиянка рассказала о жизни в Африне под контролем боевиков

11:13 02.03.2020
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© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие военные в Африне, Сирия
Турецкие военные в Африне, Сирия
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкие военные в Африне, Сирия. Архивное фото
АЛЕППО, 2 мар - РИА Новости, Дмитрий Виноградов. Два года назад сирийская оппозиция при поддержке турецкой армии оккупировала район Африн, расположенный на севере Сирии. Россиянка Наталья Винал, вместе со своим мужем-курдом, бежавшая из Африна от боевиков, рассказала о новых порядках в этом районе.

Мятежный район на севере Сирии

Африн - курдский район на северо-западе Сирии, в 40 километрах от Алеппо, у самой границы с Турцией. До начала 2018 года Африн входил в самопровозглашенную федерацию курдских кантонов, неподконтрольную официальным сирийским властям. Курды вполне успешно оборонялись от ИГ* и других террористических группировок. Важную роль в курдских отрядах играли бойцы запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).
Однако после того, как ИГ* была побеждена, Турция обеспокоилась укреплением враждебной ей РПК по соседству с ее территорией. Анкара опасалась, что РПК будет использовать северные районы Сирии как базу для атак на турецкую территорию. Турция руками сирийской оппозиции и боевиков, среди которых много мусульманских радикалов со всего мира, провела три операции против РПК на севере Сирии - "Щит Евфрата" в 2016 году, "Оливковую ветвь" в Африне в 2018 году и "Источник мира" на северо-востоке Сирии в 2019 году. В результате бойцы РПК отступили с этих территорий, а власть в этих районах досталась оппозиционным сирийским структурам.
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"Война начиналась на моих глазах"

"Оливковая ветвь" начиналась на моих глазах. Я все это видела: как полетели первые ракеты, как раздались первые взрывы и выстрелы", - рассказывает РИА Новости россиянка Наталья Винал. 65-летняя Винал (в девичестве Арцыбашева) живет в Сирии с 1982 года. Уроженка Ленинградской области, когда-то она закончила факультет журналистики Ленинградского госуниверситета (ныне СпбГУ) и познакомилась в Ленинграде со студентом из Сирии, курдом Асланом Виналом. Аслан заканчивал тогда Технологический институт целлюлозно-бумажной промышленности.
После окончания вуза Аслан увез Наталью в Сирию. Там Наталья работала журналистом в государственных СМИ, ее муж - инженером-экономистом. Сейчас у них уже есть внуки, но мирная жизнь давно закончилась.
Операция "Оливковая ветвь" продолжалась два месяца - с января по март 2018 года. Протурецким боевикам и турецкой армии удалось занять весь район Африн, а их наступление остановилось только благодаря тому, что курды согласились на ввод в регион сирийской армии - именно она преградила путь наступлению турок.
"Что было дальше? Очень многие курды, особенно те, кто был связан с РПК или кто просто боится турок, из Африна бежали в Алеппо. Власть в городе стала принадлежать "Сирийской свободной армии" (сирийской светской оппозиции, тесно связанной с Турцией, - ред.)", - рассказывает Наталья. Так как сирийские оппозиционеры не любят россиян из-за поддержки Россией президента Башара Асада, Наталья тоже решила уехать в Алеппо.
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Грабежи - первое, чем занялась оппозиция

В Африне оставался только ее муж Аслан. На тот момент ему было уже 73 года, и он рассчитывал, что боевики не причинят ему зла из уважения к его солидному возрасту.
"Сирийская свободная армия" пришла в наши дома как враги. Мы почувствовали себя, как армяне во времена геноцида в Османской империи (1915 года - ред)" - поделился с РИА Новости впечатлениями Аслан.
Первое, что сделали боевики ССА, пришедшие в Африн - разграбили дома местных курдов. Сначала тех, кто убежал из своих домов. А затем и тех, кто оставался в Африне, поверив в демократические лозунги ССА или просто в собственную удачу.
"Забирали ценные вещи и просто мебель, трактора, технику, могли куриц всех забрать. Ничего в домах не оставили, все забрали. В моем доме в деревне тоже все забрали. А будешь жаловаться - застрелят или обвинят в членстве в РПК", - рассказывает Винал.
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Были нередкими случаи, когда боевики ССА похищали состоятельных людей с целью выкупа, для чего также голословно обвиняли их в симпатиях к РПК. Для пущей убедительности могли подкинуть оружие. Такса за выкуп составляла 10-15 тысяч долларов.
Как рассказал РИА Новости Винал, новая власть обложила местных жителей высокими налогами. Например, за каждый оливковый куст надо ежегодно платить 2 доллара. Если денег не будет, то "нелегальный" куст попросту вырубают.
Местная система образования подверглась тюркизации. "Курдский язык почти под запретом теперь. В школе его не преподают, учебников на курдском языке тоже нет", - посетовал Винал. Зато местным школьникам приходится теперь учить турецкий язык.
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Семья воссоединилась через два года

В конце 2019 года Аслан решил уехать из родного Африна, чтобы воссоединиться с женой - к тому моменту Аслан и Наталья не виделись уже два года. Но покинуть "освобожденный" оппозицией Африн нельзя было бесплатно - на блокпосту приходится заплатить боевикам таксу в 150-300 долларов, чтобы выпустили.
Сейчас Наталья и Аслан Винал живут в Алеппо. Они могли бы уехать из страны, например, к детям - одна их дочь живет в Германии, сын - в России - но надеются, что в Сирию когда-нибудь придет мирная жизнь.
"До войны это была замечательная страна с очень мирными людьми. Я надеюсь, что та, старая Сирия, еще вернется", - говорит Винал.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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Война в СирииАфринТурцияСирияРоссияВ мире
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