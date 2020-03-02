В Ухане вылечилась от коронавируса 98-летняя жительница

Медсестры работают в отделении интенсивной терапии, специализирующемся на пациентах, инфицированных коронавирусом в Ухане

© AP Photo / Xinhua/Xiao Yijiu Медсестры работают в отделении интенсивной терапии, специализирующемся на пациентах, инфицированных коронавирусом в Ухане

МОСКВА, 2 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". В Ухане из больницы выписали 98-летнюю горожанку. Она стала самой старшей из известных в стране выздоровевших тяжелобольных. . В Ухане из больницы выписали 98-летнюю горожанку. Она стала самой старшей из известных в стране выздоровевших тяжелобольных.

Высокая температура у долгожительницы появилась в начале февраля, затем как ей, так и ее 55-летней дочери был поставлен диагноз коронавирусной пневмонии. 13 февраля они были доставлены в госпиталь.

Престарелая пациентка страдает от высокого давления и появившихся симптомов сердечно-легочной дисфункции, поэтому она была внесена в список тяжелобольных, сообщили в больнице.

Благодаря круглосуточному уходу температура снизилась до нормального уровня через четыре дня после госпитализации.

Мать и дочь покинули больницу в воскресенье. Помимо свидетельства о выписке, от руководства больницы они также получили букеты свежих цветов и сердечное поздравление.

П состоянию на воскресенье, из больницы "Лэйшэньшань", где они лежали, было выписано порядка 200 пациентов, количество госпитализированных - более тысячи человек.