В московские суды поступили письма с угрозами о минировании

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Эвакуации московских судов продолжаются в понедельник из-за сообщений о минировании, рассказали РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
"Из-за сообщений о заложенных взрывных устройствах проведена эвакуация девяти зданий судов, сотрудники и посетители покинули здания", - заявили в пресс-службе.
Письма с угрозами поступили в Савеловский, Кунцевский, Басманный, Чертановский, Головинский, Коптевский, Дорогомиловский, Бутырский, Хорошевский суды. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.
Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Все угрозы оказались ложными.
ФСБ сообщала, что "почтовые террористы" использовали пять зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании" в России: Tutanota, Protonmail, Startmail, Guerrillamail и Cock. Доступ блокирует Роскомнадзор, однако волна пока не прекращается.