В московские суды поступили письма с угрозами о минировании

"Из-за сообщений о заложенных взрывных устройствах проведена эвакуация девяти зданий судов, сотрудники и посетители покинули здания", - заявили в пресс-службе.

Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Все угрозы оказались ложными.

ФСБ сообщала, что "почтовые террористы" использовали пять зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании" в России: Tutanota, Protonmail, Startmail, Guerrillamail и Cock. Доступ блокирует Роскомнадзор, однако волна пока не прекращается.