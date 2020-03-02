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В московские суды поступили письма с угрозами о минировании
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РИА Новости

В московские суды поступили письма с угрозами о минировании

10:58 02.03.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Эвакуации московских судов продолжаются в понедельник из-за сообщений о минировании, рассказали РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
"Из-за сообщений о заложенных взрывных устройствах проведена эвакуация девяти зданий судов, сотрудники и посетители покинули здания", - заявили в пресс-службе.
Полицейский
09:59
В Петербурге эвакуируют суды из-за угрозы минирования
Письма с угрозами поступили в Савеловский, Кунцевский, Басманный, Чертановский, Головинский, Коптевский, Дорогомиловский, Бутырский, Хорошевский суды. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.
Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Все угрозы оказались ложными.
ФСБ сообщала, что "почтовые террористы" использовали пять зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании" в России: Tutanota, Protonmail, Startmail, Guerrillamail и Cock. Доступ блокирует Роскомнадзор, однако волна пока не прекращается.
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