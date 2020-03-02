В Кувейте число заболевших коронавирусом увеличилось до 56 человек

Люди в защитных медицинских масках. Архивное фото

Люди в защитных медицинских масках

ДОХА, 2 мар - РИА Новости. Число заболевших новым типом Число заболевших новым типом коронавируса Кувейте достигло 56 человек, только за последние сутки прирост заболевших составил десять человек, сообщило Кувейтское агентство новостей со ссылкой на местное министерство здравоохранения.

"За последние 24 часа выявлены десять новых случаев заражения коронавирусом", - отметили в минздраве.

В связи со вспышкой коронавируса в Кувейте с 1 марта приостановлены занятия во всех учебных заведениях страны, в том числе в академии МВД и на военных факультетах.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.